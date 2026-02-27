Как изменились цены на аренду киевских квартир, пострадавших от массовых отключений света и тепла

После нескольких месяцев перебоев с электроснабжением и затруднений с отоплением рынок аренды жилья в Киеве снова оказался в состоянии застоя. По состоянию на 27 февраля 2026 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 000 грн – на том же уровне, что и год назад. Итак, после непростой зимы стоимость аренды в столице осталась стабильной: она ни выросла, ни не снизилась.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

По информации ЛУН, в течение последнего месяца стоимость аренды не претерпела изменений (0%), а в годовом сравнении также осталась на прежнем уровне.

Что происходило зимой

Самые высокие цены были зафиксированы в августе 2025 года, тогда средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 20 000 грн. После этого рынок постепенно охлаждался: в течение следующих 6 месяцев цены снизились примерно на 15% от пикового показателя. В конце осени, после ноября, аренда снова начала дорожать, демонстрируя постепенное восстановление рынка.

Впрочем, в январе-феврале, когда Киев столкнулся с массовыми отключениями электроэнергии и проблемами с отоплением, этот рост фактически приостановился.

"Сейчас мы наблюдаем нетипичную для Киева ситуацию - цены на аренду не растут в годовом измерении. Для столицы это скорее исключение", - отмечает руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

Районы без отопления не подешевели

В большинстве районов Киева за год арендные ставки выросли. В то же время в Днепровском и Дарницком районах — именно наиболее пострадавших из-за перебоев с отоплением — цены остались на уровне прошлого года (0%).

Аналитики ЛУН отдельно исследовали ситуацию в домах левобережья, отключенных от теплоснабжения. По состоянию на 24 февраля там насчитывалось 249 объявлений об аренде, тогда как в конце января — 274. Такая разница не статистически значима, что свидетельствует об отсутствии массового выхода квартир на рынок.

Также не зафиксировано существенного снижения стоимости аренды именно в домах без отопления – цены там остаются стабильными.

"Это может означать, что рынок аренды в пострадавших районах перешел в режим ожидания. Для заметного снижения цен нужен массовый отток арендаторов, однако, вероятно, из-за сложных условий люди откладывают решение о переезде и просто пытаются пережить кризисный период. В то же время владельцы квартир, которые выставили жилье на рынок во время кризиса, также Декабрьские цены до отключений отопления и рассчитывая на скорую стабилизацию ситуации Фактически часть владельцев может временно удерживать квартиры от сдачи, чтобы не фиксировать более низкую цену до нормализации условий”, — объясняет руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

Спрос временно просел из-за морозов и обстрелов

Индикатором спроса на аренду есть скорость сдачи квартир. В начале января жилье находило арендатора в среднем за 9 дней. После массированных обстрелов 11 января этот срок вырос до 15 дней, что свидетельствует о падении спроса примерно на 40%.

Впрочем, уже в конце февраля ситуация начала стабилизироваться: сейчас квартира находится на рынке в среднем 10 дней, что почти соответствует традиционно сдержанному спросу периода зимних праздников.

Рынок занял выжидательную позицию

Таким образом, сложная зима не повлекла за собой обвала арендных ставок в столице. Рынок аренды Киева перешел в фазу осторожного ожидания: арендаторы откладывают решение о переезде, а владельцы жилья не готовы снижать цены до полной нормализации условий проживания.

Напомним, для трети украинцев наличие энергонезависимости стало ключевым фактором выбора жилья, согласно опросу OLX Недвижимость.