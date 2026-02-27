Як змінились ціни на оренду київських квартир, що потерпали від масових відключень світла і тепла

Після кількох місяців перебоїв з електропостачанням і труднощів з опаленням ринок оренди житла в Києві знову опинився у стані застою. Станом на 27 лютого 2026 року середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 17 000 грн — на тому ж рівні, що й рік тому. Отже, після непростої зими вартість оренди в столиці залишилася стабільною: вона ані не зросла, ані не знизилася.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

За інформацією ЛУН, протягом останнього місяця вартість оренди не зазнала змін (0%), а в річному порівнянні також залишилася на попередньому рівні.

Що відбувалося взимку

Найвищі ціни були зафіксовані у серпні 2025 року — тоді середня вартість оренди однокімнатної квартири сягнула 20 000 грн. Після цього ринок поступово охолоджувався: протягом наступних шести місяців ціни знизилися приблизно на 15% від пікового показника. Наприкінці осені, після листопада, оренда знову почала дорожчати, демонструючи поступове відновлення ринку.

Втім, у січні–лютому, коли Київ зіткнувся з масовими відключеннями електроенергії та проблемами з опаленням, це зростання фактично призупинилося.

“Наразі ми спостерігаємо нетипову для Києва ситуацію — ціни на оренду не зростають у річному вимірі. Для столиці це швидше виняток”, — зазначає керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Райони без опалення не подешевшали

У більшості районів Києва за рік орендні ставки зросли. Водночас у Дніпровському та Дарницькому районах — саме тих, що найбільше постраждали через перебої з опаленням, — ціни залишилися на рівні минулого року (0%).

Аналітики ЛУН окремо дослідили ситуацію в будинках лівобережжя, які були відключені від теплопостачання. Станом на 24 лютого там налічувалося 249 оголошень про оренду, тоді як наприкінці січня — 274. Така різниця не є статистично значущою, що свідчить про відсутність масового виходу квартир на ринок.

Також не зафіксовано суттєвого зниження вартості оренди саме в будинках без опалення — ціни там залишаються стабільними.

“Це може означати, що ринок оренди у постраждалих районах перейшов у режим очікування. Для помітного зниження цін потрібен масовий відтік орендарів, однак, імовірно, через складні умови люди відкладають рішення про переїзд і просто намагаються пережити кризовий період. Водночас власники квартир, які виставили житло на ринок під час кризи, також не поспішають знижувати вартість, орієнтуючись на грудневі ціни до відключень опалення та розраховуючи на швидку стабілізацію ситуації. Фактично частина власників може тимчасово утримувати квартири від здачі, щоб не фіксувати нижчу ціну до нормалізації умов”, — пояснює керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Попит тимчасово просів через морози та обстріли

Індикатором попиту на оренду є швидкість здачі квартир. На початку січня житло знаходило орендаря в середньому за 9 днів. Після масованих обстрілів 11 січня цей термін зріс до 15 днів, що свідчить про падіння попиту приблизно на 40%.

Втім уже наприкінці лютого ситуація почала стабілізуватися: зараз квартира перебуває на ринку в середньому 10 днів, що майже відповідає традиційно стриманому попиту періоду зимових свят.

Ринок зайняв вичікувальну позицію

Таким чином, складна зима не спричинила обвалу орендних ставок у столиці. Натомість ринок оренди Києва перейшов у фазу обережного очікування: орендарі відкладають рішення про переїзд, а власники житла не готові знижувати ціни до повної нормалізації умов проживання.

Нагадаємо, для третини українців наявність енергонезалежності стала ключовим фактором вибору житла, згідно з опитуванням OLX Нерухомість.