Продолжают уезжать. Квартир для аренды в Киеве увеличилось на 87%: в каких районах больше всего

В октябре 2026 года больше новых квартир для аренды в Киеве появилось в Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах. В то же время, доля предложений на левом берегу столицы остается практически неизменной уже три месяца подряд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на результаты исследования ЛУН Статистики.

Где арендодатели чаще всего выставляют новое жилье

По данным аналитиков, в октябре лидером по количеству впервые появившихся на рынке аренды квартир стал Дарницкий район. На него пришлось 16,2% всех новых предложений.

Второе место занял Голосеевский район с показателем 13,1%, третье – Шевченковский, где доля новых квартир составила 11,6%.

Распределение предложений в других районах Киева было следующим:

Днепровский и Соломенский – по 11%;

Печерский – 10,4%;

Оболонский и Святошинский – по 7,5%;

Подольский – 6,9%;

Деснянский – 5%.

Таким образом, на три района левобережной части Киева – Дарницкий, Днепровский и Деснянский – пришлось около 32% новых объявлений об аренде.

Этот показатель практически не изменялся за последние месяцы. В августе доля левого берега составляла 32%, в сентябре снизилась до 31%, а в октябре снова вернулась до 32%.

Стабильной остается ситуация в отдельных районах. В частности, доля Дарницкого района в течение трех месяцев колебалась в пределах 15-16%. В Голосеевском районе она выросла с 12% в августе до 13,1% в октябре. В Шевченковском зафиксировали снижение примерно с 13% до 11,6%.

В ЛУН отмечают, что такая динамика не свидетельствует об более активном освобождении квартир именно на левом берегу. Если бы жители этой части города чаще выезжали из арендованного жилья, доля новых предложений из левобережных районов должна заметно вырасти.

По словам руководительницы ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, соотношение между районами остается почти таким же, как в августе. Поэтому имеющиеся данные пока не подтверждают предположение о том, что на левом берегу квартиры стали увольнять чаще.

Количество доступных квартир растет, но темпы замедляются

За последние три месяца общее количество квартир, которые можно арендовать в Киеве, увеличилось на 87%.

Наиболее заметный скачок произошел в сентябре – тогда количество доступного жилья выросло на 49% за месяц. В октябре прирост был значительно скромнее и составил 12%.

Следовательно, предложение на столичном рынке аренды продолжает расти, однако темпы роста постепенно снижаются. По сравнению с сентябрем они замедлились примерно в четыре раза.

По оценкам ЛУН, общий жилищный фонд Киева, используемый для аренды, насчитывает не менее 313 тысяч квартир. В него входит как жилье, где уже проживают арендаторы, так и квартиры, которые ищут новых жителей.

В начале августа в открытых предложениях находились 2,5% этого фонда. За следующие три месяца доля доступного жилья увеличилась еще на 2,2 процентных пункта. В октябре прирост составил 0,5 процентного пункта.

Сколько квартир впервые появляется в объявлениях

Отдельно аналитики исследовали количество квартир, впервые выходивших на рынок аренды в каждом месяце.

В августе таких объектов было на 18,4% больше, чем в июле. В сентябре темпы прироста ускорились до 25,3%, а в октябре снизились до 6,9%.

Это свидетельствует о том, что новое жилье продолжает поступать на рынок, однако скорость появления новых предложений уже не так высока, как в начале осени.

При подсчете каждую квартиру учитывали всего один раз, даже если в течение месяца на нее публиковали несколько объявлений.

В ЛУН подчеркивают, что увеличение количества доступных квартир не обязательно означает массовое освобождение арендованного жилья. На рынке одновременно присутствуют как только что выставленные объекты, так и квартиры, которые уже долгое время ожидают арендаторов.

Поэтому для объективной оценки ситуации важно анализировать не только общее количество доступных предложений, но и число впервые появившихся на рынке квартир.

Как меняется рынок аренды в других городах Украины

В сентябре 2026 г. динамика рынка аренды в Киеве отличалась от ситуации во многих западных областных центрах.

В частности, количество квартир, хотя бы раз в течение месяца представленных в аренде, в столице увеличилось на 19,7%. В Ужгороде же этот показатель сократился на 31%, в Луцке на 27,4%, в Ивано-Франковске - на 26,6%, а во Львове – на 8,3%.

В октябре тенденция изменилась: количество квартир на рынке начало расти не только в Киеве, но и в большинстве других крупных городов страны.

Наибольшее увеличение зафиксировали в таких городах:

Тернополь – 55,7%;

Винница – 50,9%;

Луцк – 31,3%;

Николаев – 31,2%.

В других крупных городах также наблюдался рост предложения. В Одессе количество квартир в аренде увеличилось на 13,7%, в Харькове – на 16,9%, в Днепре – на 15,1%. В Киеве прирост составил 21%.

Единственным областным центром среди исследованных, где в октябре количество квартир, представленных на рынке аренды, уменьшилось, стал Львов. Сокращение составило 4,3%.

Итак, если в сентябре столичный рынок аренды демонстрировал противоположную динамику по сравнению со многими городами Запада Украины, то в октябре рост количества предложений охватил почти всю страну.

В ЛУН продолжает отслеживать изменения на рынке недвижимости и отмечают, что для определения долгосрочных тенденций необходимо проанализировать данные за больший период.

Напомним, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стала самой дорогой среди украинских областных центров. Медианная стоимость съема жилья достигла 36 тыс. грн в месяц, что составляет 118% медианной зарплаты в городе. За год арендные ставки выросли на 82%.