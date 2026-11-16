Продовжують виїжджати. Квартир для оренди в Києві побільшало на 87%: у яких районах найбільше

У жовтні 2026 року найбільше нових квартир для оренди в Києві з'явилося у Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах. Водночас частка пропозицій на лівому березі столиці залишається практично незмінною вже три місяці поспіль.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на результати дослідження ЛУН Статистики.

Де орендодавці найчастіше виставляють нове житло

За даними аналітиків, у жовтні лідером за кількістю квартир, які вперше з'явилися на ринку оренди, став Дарницький район. На нього припало 16,2% усіх нових пропозицій.

Друге місце посів Голосіївський район із показником 13,1%, третє – Шевченківський, де частка нових квартир становила 11,6%.

Розподіл пропозицій в інших районах Києва був таким:

Дніпровський та Солом'янський – по 11%;

Печерський – 10,4%;

Оболонський та Святошинський – по 7,5%;

Подільський – 6,9%;

Деснянський – 5%.

Таким чином, на три райони лівобережної частини Києва – Дарницький, Дніпровський і Деснянський – припало близько 32% нових оголошень про оренду.

Цей показник практично не змінювався протягом останніх місяців. У серпні частка лівого берега становила 32%, у вересні знизилася до 31%, а в жовтні знову повернулася до 32%.

Стабільною залишається й ситуація в окремих районах. Зокрема, частка Дарницького району протягом трьох місяців коливалася в межах 15-16%. У Голосіївському районі вона зросла з 12% у серпні до 13,1% у жовтні. Натомість у Шевченківському зафіксували зниження приблизно з 13% до 11,6%.

У ЛУН зазначають, що така динаміка не свідчить про активніше звільнення квартир саме на лівому березі. Якби мешканці цієї частини міста частіше виїжджали з орендованого житла, частка нових пропозицій із лівобережних районів мала б помітно зрости.

За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, співвідношення між районами залишається майже таким самим, як у серпні. Тому наявні дані поки не підтверджують припущення про те, що на лівому березі квартири почали звільняти частіше.

Кількість доступних квартир зростає, але темпи сповільнюються

За останні три місяці загальна кількість квартир, які можна орендувати в Києві, збільшилася на 87%.

Найбільш помітний стрибок відбувся у вересні – тоді кількість доступного житла зросла на 49% за місяць. У жовтні приріст був значно скромнішим і становив 12%.

Отже, пропозиція на столичному ринку оренди продовжує збільшуватися, проте темпи зростання поступово знижуються. Порівняно з вереснем вони сповільнилися приблизно вчетверо.

За оцінками ЛУН, загальний житловий фонд Києва, який використовується для оренди, налічує щонайменше 313 тисяч квартир. До нього входить як житло, де вже мешкають орендарі, так і квартири, що наразі шукають нових мешканців.

На початку серпня у відкритих пропозиціях перебувало 2,5% цього фонду. За наступні три місяці частка доступного житла збільшилася ще на 2,2 відсоткового пункта. У жовтні приріст становив 0,5 відсоткового пункта.

Скільки квартир уперше з'являється в оголошеннях

Окремо аналітики дослідили кількість квартир, які вперше виходили на ринок оренди в кожному місяці.

У серпні таких об'єктів було на 18,4% більше, ніж у липні. У вересні темпи приросту прискорилися до 25,3%, а в жовтні знизилися до 6,9%.

Це свідчить про те, що нове житло продовжує надходити на ринок, однак швидкість появи нових пропозицій уже не така висока, як на початку осені.

Під час підрахунку кожну квартиру враховували лише один раз, навіть якщо протягом місяця на неї публікували декілька оголошень.

У ЛУН наголошують, що збільшення кількості доступних квартир не обов'язково означає масове звільнення орендованого житла. На ринку одночасно присутні як щойно виставлені об'єкти, так і квартири, які вже тривалий час очікують на орендарів.

Тому для об'єктивної оцінки ситуації важливо аналізувати не лише загальну кількість доступних пропозицій, а й число квартир, які вперше з'явилися на ринку.

Як змінюється ринок оренди в інших містах України

У вересні 2026 року динаміка ринку оренди в Києві відрізнялася від ситуації в багатьох західних обласних центрах.

Зокрема, кількість квартир, які хоча б раз протягом місяця були представлені в оренді, у столиці збільшилася на 19,7%. Натомість в Ужгороді цей показник скоротився на 31%, у Луцьку – на 27,4%, в Івано-Франківську – на 26,6%, а у Львові – на 8,3%.

У жовтні тенденція змінилася: кількість квартир на ринку почала зростати не лише в Києві, а й у більшості інших великих міст країни.

Найбільше збільшення зафіксували в таких містах:

Тернопіль – 55,7%;

Вінниця – 50,9%;

Луцьк – 31,3%;

Миколаїв – 31,2%.

В інших великих містах також спостерігалося зростання пропозиції. В Одесі кількість квартир в оренді збільшилася на 13,7%, у Харкові – на 16,9%, у Дніпрі – на 15,1%. У Києві приріст становив 21%.

Єдиним обласним центром серед досліджених, де в жовтні кількість квартир, представлених на ринку оренди, зменшилася, став Львів. Скорочення склало 4,3%.

Отже, якщо у вересні столичний ринок оренди демонстрував протилежну динаміку порівняно з багатьма містами заходу України, то в жовтні зростання кількості пропозицій охопило майже всю країну.

У ЛУН продовжують відстежувати зміни на ринку нерухомості та зазначають, що для визначення довгострокових тенденцій необхідно проаналізувати дані за більший період.

Нагадаємо, в Ужгороді оренда однокімнатної квартири стала найдорожчою серед українських обласних центрів. Медіанна вартість винаймання житла сягнула 36 тис. грн на місяць, що становить 118% медіанної зарплати в місті. За рік орендні ставки зросли на 82%.