У жовтні 2026 року конкуренція між охочими орендувати житло в Україні суттєво посилилася. Найбільше зросла кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду однокімнатних квартир. Водночас збільшився інтерес і до оренди будинків. На ринку купівлі нерухомості зміни були менш помітними, хоча в окремих областях також зафіксували зростання активності.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX Нерухомість.

За даними OLX Нерухомість, за січень-вересень 2026 року українці здійснили 76,5 млн пошукових запитів, пов'язаних із нерухомістю. Аналітики порівняли кількість відгуків на одне оголошення в жовтні 2026-го та жовтні 2025 року в чотирьох категоріях: купівля й довгострокова оренда однокімнатних квартир, а також купівля й оренда будинків.

Хто шукає житло в Україні: вік, стать і фінансові можливості

Дослідження Factum Group за вересень 2026 року показало, що серед потенційних покупців нерухомості 60% становлять чоловіки, 40% – жінки. Найактивнішими віковими категоріями є люди 36-45 років (34%) та 26-35 років (31%).

Серед тих, хто шукає житло для оренди, чоловіків також більше – 56%, тоді як жінок 44%. Найбільше потенційних орендарів припадає на дві вікові групи: 26-35 та 36-45 років – по 31%.

Відрізняється і фінансове становище шукачів. Серед потенційних покупців 51% можуть дозволити собі товари тривалого користування, але великі придбання залишаються для них фінансово складними. Ще 41% вистачає грошей на базові потреби – їжу та одяг, проте придбання дорожчих товарів потребує значних зусиль.

Серед орендарів 48% повідомляють, що можуть забезпечити себе їжею та одягом, але купівля товарів тривалого користування є для них складною. Водночас 41% мають можливість купувати такі товари, однак відчувають труднощі з великими витратами.

Оренда квартир: конкуренція найбільше посилилася на заході України

Найбільш відчутне зростання активності зафіксували на ринку довгострокової оренди однокімнатних квартир.

Особливо помітно змінилася ситуація у Чернівецькій області. Якщо в жовтні 2025 року на одне оголошення припадало в середньому 26,5 відгука, то через рік цей показник зріс до 57,3.

Високу конкуренцію також зафіксували в інших західних регіонах:

Тернопільська область – з 13,4 до 36,7 відгука;

Львівська – з 16,1 до 42;

Рівненська – з 12,1 до 31;

Хмельницька – з 13,8 до 33,1;

Івано-Франківська – з 16,8 до 38,7;

Волинська – з 23,5 до 39,9.

Значне збільшення кількості відгуків відбулося і на Вінниччині: з 3,7 у жовтні 2025 року до 24,8 у жовтні 2026-го.

Оренда будинків: де попит зростав найшвидше

У сегменті довгострокової оренди будинків також спостерігалося збільшення кількості потенційних орендарів, однак динаміка була менш вираженою, ніж на ринку однокімнатних квартир.

Найбільші річні зміни серед наведених регіонів зафіксували на Чернівецькій та Вінницькій областях. У Чернівецькій кількість відгуків на одне оголошення зросла з 12,7 до 27, у Вінницькій – з 12,5 до 24,7.

Також показники збільшилися:

Тернопільська область – з 10,4 до 22,1;

Хмельницька – з 14,2 до 24,7;

Львівська – з 10,5 до 19,2.

За абсолютною кількістю відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року лідирували інші області. Найвищі показники мали Харківська область – 37,4, Кіровоградська – 36,7, Черкаська – 33,6 та Полтавська – 32.

Таким чином, попит на оренду будинків зростає не лише в західних областях, а й у центральних та східних регіонах.

Купівля квартир: де найбільше відгуків на оголошення

На відміну від оренди, у сегменті купівлі однокімнатних квартир зміни були помірнішими.

У жовтні 2026 року найбільше відгуків на одне оголошення отримували об'єкти в Черкаській області – 10,2 проти 8,9 роком раніше. Далі йдуть Кіровоградська область із показником 9,7 та Чернівецька – 9,1.

Водночас у низці регіонів зафіксували річне зростання конкуренції:

Хмельницька область – з 1,7 до 2,4 відгука;

Закарпатська – з 3,6 до 4,4;

Львівська – з 4,6 до 5,5;

Дніпропетровська – з 3,5 до 4,1.

Ці дані свідчать про збільшення активності потенційних покупців у кількох західних і центральних областях.

Купівля будинків: лідирують Черкащина, Полтавщина та Буковина

На ринку купівлі будинків найбільше відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року зафіксували в Черкаській області – 9,5.

У Полтавській та Чернівецькій областях показник становив по 7,6 відгука, а в Кіровоградській – 7.

Найпомітніше річне зростання конкуренції зафіксували в кількох західних регіонах. Зокрема, на Чернівеччині кількість відгуків збільшилася з 5,5 до 7,6, на Закарпатті – з 3,9 до 5,2, на Львівщині – з 3,6 до 4,5, а на Тернопільщині – з 4,7 до 5,8.

Як змінюється поведінка українців на ринку нерухомості

Дані дослідження демонструють, що найбільші зміни відбуваються саме в сегменті оренди однокімнатних квартир. У низці західних областей кількість відгуків на одне оголошення за рік зросла в кілька разів.

Водночас зростання інтересу до оренди будинків може бути пов'язане з прагненням українців мати більш автономне житло, зокрема можливість самостійно організовувати опалення та резервне електроживлення.

Ринок купівлі нерухомості демонструє більш стриману динаміку. Найвища активність потенційних покупців зосереджена переважно в центральних областях, хоча окремі західні регіони також показують позитивні зміни.

Отже, українці продовжують цікавитися як купівлею, так і орендою нерухомості, проте географія попиту та рівень конкуренції суттєво відрізняються залежно від типу житла й регіону.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року найбільше нових квартир для оренди в Києві з'явилося у Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах. Водночас частка пропозицій на лівому березі столиці залишається практично незмінною вже три місяці поспіль.