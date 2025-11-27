Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию

Латвийское правительство рассматривает полный демонтаж на восточной границе страны железнодорожных путей, ведущих в Россию. Окончательное решение планируется принять в начале 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает LSM.

Отмечается, что до конца года правительство проанализирует информацию о возможном демонтаже железнодорожной линии с учетом мнения Национальных вооруженных сил. Обсудить этот вопрос также планируется с лидерами Литвы и Эстонии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что окончательное решение ожидается в начале следующего года. По его словам, напряженная ситуация на восточной границе будет сохраняться еще долгое время, и демонтаж путей является одним из возможных решений.

"Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты", — подчеркнул Ринкевичс.

Он добавил, что планирует заслушать доклады по этому вопросу, но подчеркнул, что сначала правительство должно провести консультации и подготовить оценку.

Ранее литовская железная дорога (LTG) остановила транзит из России в Калининград нефтепродуктов из-за санкционного режима в отношении российской компании "Лукойла" и связанных с ней фирм.