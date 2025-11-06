Украина получила от Латвии 21 БТР Patria и 12 разведывательных машин (ФОТО)

Сегодня, 6 ноября, Украина получила от Латвии 21 БТР Patria 6x6 и 12 разведывательных машин CVR(T). Передача техники состоялась в Риге на военной базе "Адажи". В 2025 году наша страна получила все обещанные латвийской стороной 42 бронемашины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, эти БТР сразу станут на вооружение Сил специальных операций. Кроме того, Шмигаль рассказал, что разведывательные машины CVR(T) являются частью ранее объявленного пакета военной помощи.

Министр поблагодарил латвийских друзей за переданную технику и дополнительный вклад в €2,2 млн в инициативу PURL и финансовую помощь на коалицию укрытий. Он также отметил важное участие Латвии в проекте государств НАТО Реноватор, направленном на восстановление пяти военных реабилитационных центров в Украине.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Украины Денис Шмигаль



"Должны вместе противостоять этому вызову. Рассчитываем на реализацию финансирования путем так называемого репарационного кредита за счет российских замороженных активов. Нужны совместные решительные шаги по этому вопросу, поскольку это безопасность как Украины, так и других стран Европы", — отметил Шмигаль.

Напомним, в октябре во время очередного заседания в формате "Рамштайн" Украина и ее союзники достигли договоренностей, которые существенно укрепят обороноспособность страны. Новые взносы в поддержку украинской индустрии и инициативы PURL превышают $1,1 млрд.