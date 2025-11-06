Запланована подія 2

Украина получила от Латвии 21 БТР Patria и 12 разведывательных машин (ФОТО)

Денис Шмигаль, БТР
Украина получила от Латвии 21 БТР Patria. / Минобороны

Сегодня, 6 ноября, Украина получила от Латвии 21 БТР Patria 6x6 и 12 разведывательных машин CVR(T). Передача техники состоялась в Риге на военной базе "Адажи". В 2025 году наша страна получила все обещанные латвийской стороной 42 бронемашины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, эти БТР сразу станут на вооружение Сил специальных операций. Кроме того, Шмигаль рассказал, что разведывательные машины CVR(T) являются частью ранее объявленного пакета военной помощи.

Украина получила от Латвии 21 БТР Patria 6x6.

Министр поблагодарил латвийских друзей за переданную технику и дополнительный вклад в €2,2 млн в инициативу PURL и финансовую помощь на коалицию укрытий. Он также отметил важное участие Латвии в проекте государств НАТО Реноватор, направленном на восстановление пяти военных реабилитационных центров в Украине.

Фото 3 — Украина получила от Латвии 21 БТР Patria и 12 разведывательных машин (ФОТО)
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Украины Денис Шмигаль

"Должны вместе противостоять этому вызову. Рассчитываем на реализацию финансирования путем так называемого репарационного кредита за счет российских замороженных активов. Нужны совместные решительные шаги по этому вопросу, поскольку это безопасность как Украины, так и других стран Европы", — отметил Шмигаль.

Киев рассчитывает на общие решительные шаги с партнерами, в частности, по реализации финансирования обороны путем репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Этот вопрос является ключевым для безопасности всей Европы.

Напомним, в октябре во время очередного заседания в формате "Рамштайн" Украина и ее союзники достигли договоренностей, которые существенно укрепят обороноспособность страны. Новые взносы в поддержку украинской индустрии и инициативы PURL превышают $1,1 млрд.

Автор:
Татьяна Ковальчук