Україна отримала від Латвії 21 БТР Patria та 12 розвідувальних машин (ФОТО)
Сьогодні, 6 листопада, Україна отримала від Латвії 21 БТР Patria 6x6 та 12 розвідувальних машин CVR(T). Передача техніки відбулася у Ризі на військовій базі "Адажі". Загалом у 2025 році наша країна отримала усі обіцяні латвійською стороною 42 бронемашини.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.
За його словами, ці БТРи одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Крім того, Шмигаль розповів, що розвідувальні машини CVR(T) є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.
Міністр подякував латвійським друзям за передану техніку та додатковий внесок у €2,2 млн в ініціативу PURL та фінансову допомогу на коаліцію укриттів. Він також відзначив важливу участь Латвії у проєкті держав НАТО “Реноватор”, спрямованому на відбудову п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні.
"Мусимо разом протистояти цьому виклику. Розраховуємо на реалізацію фінансування шляхом так званого репараційного кредиту за рахунок російських заморожених активів. Потрібні спільні рішучі кроки з цього питання, оскільки це безпека як України, так й інших країн Європи", — зазначив Шмигаль.
Київ розраховує на спільні рішучі кроки з партнерами, зокрема, щодо реалізації фінансування оборони шляхом репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів. Це питання є ключовим для безпеки всієї Європи.
Нагадаємо,у жовтні під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" Україна та її союзники досягли домовленостей, що суттєво зміцнять обороноздатність країни. Нові внески на підтримку української індустрії та ініціативи PURL перевищують $1,1 млрд.