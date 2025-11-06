Україна отримала від Латвії 21 БТР Patria та 12 розвідувальних машин (ФОТО)

Сьогодні, 6 листопада, Україна отримала від Латвії 21 БТР Patria 6x6 та 12 розвідувальних машин CVR(T). Передача техніки відбулася у Ризі на військовій базі "Адажі". Загалом у 2025 році наша країна отримала усі обіцяні латвійською стороною 42 бронемашини.

Про це інформує Delo.ua

За його словами, ці БТРи одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Крім того, Шмигаль розповів, що розвідувальні машини CVR(T) є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

Україна отримала від Латвії 21 БТР Patria 6x6.

Міністр подякував латвійським друзям за передану техніку та додатковий внесок у €2,2 млн в ініціативу PURL та фінансову допомогу на коаліцію укриттів. Він також відзначив важливу участь Латвії у проєкті держав НАТО “Реноватор”, спрямованому на відбудову п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр оборони України Денис Шмигаль



"Мусимо разом протистояти цьому виклику. Розраховуємо на реалізацію фінансування шляхом так званого репараційного кредиту за рахунок російських заморожених активів. Потрібні спільні рішучі кроки з цього питання, оскільки це безпека як України, так й інших країн Європи", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо,у жовтні під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" Україна та її союзники досягли домовленостей, що суттєво зміцнять обороноздатність країни. Нові внески на підтримку української індустрії та ініціативи PURL перевищують $1,1 млрд.