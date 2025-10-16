Україна отримує понад $1,1 млрд допомоги від союзників у форматі "Рамштайн"

Під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" Україна та її союзники досягли домовленостей, що суттєво зміцнять обороноздатність країни. Нові внески на підтримку української індустрії та ініціативи PURL перевищують $1,1 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що внески до ініціативи PURL на загальну суму щонайменше $422 млн вже надійшли або були задекларовані понад половиною країн-членів НАТО.

Закупівлі з української індустрії – $715 млн:

Норвегія – $600 млн на БпЛА, системи РЕБ та вибухівку;

Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА;

Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі;

Ісландія – $4 млн у межах "Данської моделі".

Військова допомога від партнерів:

Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках;

Чехія – новий пакет на $72 млн;

Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;

Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння IFU;

Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

"Щиро вдячний (…) кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - написав міністр оборони Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 9 вересня у Лондоні відбулося 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Участь у ньому взяв міністр оборони Денис Шмигаль, який озвучив ключові потреби України в озброєнні та закликав партнерів посилити тиск на Росію.