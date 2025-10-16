Запланована подія 2

Україна отримує понад $1,1 млрд допомоги від союзників у форматі "Рамштайн"

рамштайн
Нові внески перевищують $1,1 млрд. / Міноборони

Під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" Україна та її союзники досягли домовленостей, що суттєво зміцнять обороноздатність країни. Нові внески на підтримку української індустрії та ініціативи PURL перевищують $1,1 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що внески до ініціативи PURL на загальну суму щонайменше $422 млн вже надійшли або були задекларовані понад половиною країн-членів НАТО.

Закупівлі з української індустрії – $715 млн:

  • Норвегія – $600 млн на БпЛА, системи РЕБ та вибухівку;
  • Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА;
  • Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі;
  • Ісландія – $4 млн у межах "Данської моделі".

Військова допомога від партнерів:

  • Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках;
  • Чехія – новий пакет на $72 млн;
  • Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;
  • Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння IFU;
  • Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

"Щиро вдячний (…) кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - написав міністр оборони Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 9 вересня у Лондоні відбулося 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Участь у ньому взяв міністр оборони Денис Шмигаль, який озвучив ключові потреби України в озброєнні та закликав партнерів посилити тиск на Росію.

Автор:
Тетяна Гойденко