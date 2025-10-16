- Категорія
Україна отримує понад $1,1 млрд допомоги від союзників у форматі "Рамштайн"
Під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" Україна та її союзники досягли домовленостей, що суттєво зміцнять обороноздатність країни. Нові внески на підтримку української індустрії та ініціативи PURL перевищують $1,1 млрд.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.
Він зазначив, що внески до ініціативи PURL на загальну суму щонайменше $422 млн вже надійшли або були задекларовані понад половиною країн-членів НАТО.
Закупівлі з української індустрії – $715 млн:
- Норвегія – $600 млн на БпЛА, системи РЕБ та вибухівку;
- Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА;
- Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі;
- Ісландія – $4 млн у межах "Данської моделі".
Військова допомога від партнерів:
- Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках;
- Чехія – новий пакет на $72 млн;
- Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;
- Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння IFU;
- Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.
"Щиро вдячний (…) кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - написав міністр оборони Денис Шмигаль.
Нагадаємо, 9 вересня у Лондоні відбулося 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Участь у ньому взяв міністр оборони Денис Шмигаль, який озвучив ключові потреби України в озброєнні та закликав партнерів посилити тиск на Росію.