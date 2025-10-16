Украина получает более $1,1 млрд помощи от союзников в формате "Рамштайн"

В ходе очередного заседания в формате "Рамштайн" Украина и ее союзники достигли договоренностей, которые существенно укрепят обороноспособность страны. Новые взносы в поддержку украинской индустрии и инициативы PURL превышают $1,1 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн уже поступили или были задекларированы более половиной стран-членов НАТО.

Закупки по украинской индустрии - $715 млн:

Норвегия – $600 млн на БпЛА, системы РЭБ и взрывчатку;

Нидерланды – $106 млн на ударные и разведывательные БПЛА;

Канада – $8 млн на дроны-перехватчики;

Исландия – $4 млн в рамках "Данской модели".

Военная помощь от партнеров :

Швеция – $8 млрд на безопасность Украины в 2026–2027 годах;

Чехия – новый пакет на $72 млн;

Канада – $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам;

Португалия – $12 млн в британский фонд закупки вооружения IFU;

Финляндия готовит 13-й пакет военной помощи.

"Очень благодарен (…) каждой стране-участнице формата "Рамштайн" за вклад в спасение жизней и приближение устойчивого мира", - написал министр обороны Денис Шмыгаль.

Напомним, 9 сентября в Лондоне состоялось 30-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участие в нем принял министр обороны Денис Шмигаль, который озвучил ключевые потребности Украины в вооружении и призвал партнеров усилить давление на Россию.