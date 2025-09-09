- Категория
В Лондоне прошла встреча в формате "Рамштайн": Шмигаль озвучил приоритеты сотрудничества с партнерами
9 сентября в Лондоне состоялось 30-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участие в нем принял министр обороны Денис Шмигаль, который озвучил ключевые потребности Украины в вооружении и призвал партнеров усилить давление на Россию.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Украины.
Заседание группы проходило в гибридном формате: часть участников присоединилась онлайн. На встрече присутствовали министр обороны Британии Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Во время выступления Шмигаль подчеркнул, что Украина нуждается в комплексной поддержке, чтобы противостоять российской эскалации. Он выделил следующие приоритеты для сотрудничества с партнерами:
- PURL — Украина ожидает четкий график регулярного финансирования и поставки вооруженных пакетов;
- $6 миллиардов на дроны — это финансирование необходимое для производства дронов-перехватчиков, FPV-дронов для удержания фронта и ударных дронов для давления на российские военные цели;
- $60 миллиардов для бюджетов партнеров — эта сумма должна быть заложена в бюджеты стран-партнеров на 2026 год для обеспечения безопасности Украины и Европы;
- дополнительные системы ПВО — Украина остро нуждается в 10 дополнительных системах Patriot, а также ракетах к ним и системам SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK, поскольку Россия планирует новые удары по энергетической инфраструктуре;
- ужесточение санкций — необходимо усилить экономическое давление на Россию и конфисковать замороженные российские активы, чтобы уменьшить ресурсы страны-агрессорки для ведения войны.
"Только вместе мы можем победить. И только вместе можем обеспечить мир в Европе. Благодарны всем, кто поддерживает Украину", - подчеркнул министр.
Напомним, в июле министр обороны Украины Денис Шмигаль на 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил, чтобы закрыть дефицит закупок оружия в этом году, Украине необходимо 6 миллиардов долларов.