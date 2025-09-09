У Лондоні пройшла зустріч у форматі "Рамштайн": Шмигаль озвучив пріоритети співпраці з партнерами

9 вересня у Лондоні відбулося 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Участь у ньому взяв міністр оборони Денис Шмигаль, який озвучив ключові потреби України в озброєнні та закликав партнерів посилити тиск на Росію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис міністра оборони України.

Засідання групи проходило у гібридному форматі: частина учасників доєдналась онлайн. Особисто на зустрічі були присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Під час виступу Шмигаль наголосив, що Україна потребує комплексної підтримки, щоб протистояти російській ескалації. Він виділив такі пріоритети для співпраці з партнерами:

PURL — Україна очікує чіткий графік регулярного фінансування та постачання збройних пакетів;

$6 мільярдів на дрони — це фінансування необхідне для виробництва дронів-перехоплювачів, FPV-дронів для утримання фронту та ударних дронів для тиску на російські військові цілі;

$60 мільярдів для бюджетів партнерів — цю суму потрібно закласти у бюджети країн-партнерів на 2026 рік для гарантування безпеки України та Європи;

додаткові системи ППО — Україна гостро потребує 10 додаткових систем Patriot, а також ракети до них і до систем SAMP/T, NASAMS, IRIS-T та HAWK, оскільки Росія планує нові удари по енергетичній інфраструктурі;

посилення санкцій — необхідно посилити економічний тиск на Росію та конфіскувати заморожені російські активи, щоб зменшити ресурси країни-агресорки для ведення війни.

"Лише разом ми можемо перемогти. І лише разом можемо забезпечити мир у Європі. Вдячні всім, хто підтримує Україну", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, у липні міністр оборони України Денис Шмигаль на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель зброї, Україні необхідно 6 мільярдів доларів.