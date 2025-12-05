Запланована подія 2

Уряд змінює механізм закупівлі електроенергії для стримування тарифів на передачу

Уряд змінює механізм закупівлі електроенергії / Depositphotos

Уряд ухвалив рішення, яке має стримати зростання тарифу на передачу електроенергії — однієї з ключових складових вартості електрики для споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Зміни стосуються механізму, за яким "Укренерго" закуповує електроенергію для покриття технологічних втрат.

Тепер оператор зможе купувати електроенергію не лише на ринках із швидкими та значними коливаннями цін, а й на спеціальних торгах, де ціни більш прогнозовані та часто нижчі.

За її словами, для споживачів це означає повільніше зростання тарифу на передачу, а для підприємств, особливо тих, що працюють на експорт і створюють робочі місця, — більш прогнозовані витрати на електроенергію.

Нагадаємо, унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.

