Правительство изменяет механизм закупки электроэнергии для сдерживания тарифов на передачу

Правительство приняло решение, сдерживающее рост тарифа на передачу электроэнергии — одной из ключевых составляющих стоимости электричества для потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Изменения касаются механизма, согласно которому "Укрэнерго" закупает электроэнергию для покрытия технологических потерь.

Теперь оператор сможет покупать электроэнергию не только на рынках с быстрыми и значительными колебаниями цен, но и на специальных торгах, где цены прогнозируемы и часто ниже.

По ее словам, для потребителей это означает более медленный рост тарифа на передачу, а для предприятий, особенно работающих на экспорт и создающих рабочие места, более прогнозируемые затраты на электроэнергию.

Напомним, в результате российских атак в Украине повреждены все большие тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не производится. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.