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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 10 липня
Станом на 10 липня 2026 року в Україні зросла вартість полуниці, також подорожчала черешня. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 10 липня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|28-55 грн
|+0%
|Банани
|60-65 грн
|+0%
|Апельсини
|70-85 грн
|+0%
|Лимони
|140-150 грн
|+0%
|Полуниця
|120-160 грн
|+12%
|Черешня
|80-130 грн
|+33%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 40,56 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
Ціни на полуницю в Україні зросли 12%. Наразі ягода коштує 120-160 грн/кг, а минулого тижня її продавали по 91-180 грн/кг.
Вартість черешні також пішла вгору і коливається у межах 80-130 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 150 грн/кг.
Також подорожчали абрикоси, вартість яки становить 45-120 грн/кг в залежності від сорту та якості кісточкових. Натомість подешевшали персики, які продають у межах 35-85 грн/кг. Ціни на малину опустилися до 150-200 грн/кг.
В Україні розпочався сезон збирання лохини відкритого ґрунту, при цьому стартові відпускні ціни на найдорожчу ягоду в середньому на 27% вищі, ніж торік. Оптові партії лохини відкритого ґрунту наразі надходять у продаж по 300–350 грн/кг.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.
Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.
Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.