О чем родителям следует знать при выборе школы? 5 важных рекомендаций от директора

Выбор школы — ответственный шаг в жизни родителей. Ведь он закладывает фундамент для успешного будущего ребенка. Как найти место, которое станет вторым домом и не только подарит знания, но и будет формировать важные ценности?

В последние годы с этим вопросом столкнулись многие родители: выбор школы актуален не только для первоклассников, но и при смене учебного заведения и переезде в другой город. Мы решили получить профессиональную рекомендацию от директора Международного лицея STUDY Academy High School, Ларисы Музычук. Рассмотрим пять критериев, которые обязательно следует учитывать родителям, выбирая будущую школу.

Куда поступают выпускники

Первый критерий может показаться довольно абстрактным, особенно для родителей, чьи дети еще учатся в начальной или средней школе. Но, поверьте, это очень важно: понимать конечную цель обучения, иметь видение будущего для вашего ребенка. Только сформировав такую цель, вы сможете примерить ее к ценностям и критериям разных школ. Вы лучше поймете, подходит ли вашей семье и академическая подготовка и эмоционально психологическое развитие, которое предоставляет учебное заведение. Какие перспективы у выпускников определенной школы — вопрос, на который стоит ответить, когда планируете поступление.

К примеру, если вы спросите директора, куда поступают выпускники школы, то поймете, каким поступлением гордится учебное заведение.

Ответ может быть разным:

КПИ — в таком случае понятно, что максимальное внимание в школе уделяют точным наукам;

— в таком случае понятно, что максимальное внимание в школе уделяют точным наукам; Гарвардский университет сразу заметно, что границы в этом заведении не обусловлены только украинскими вузами;

сразу заметно, что границы в этом заведении не обусловлены только украинскими вузами; « Мы не отслеживали этот вопрос » – такой ответ свидетельствует о том, что в школе образование без акцента на перспективы учащихся.

Лариса Музычук, директор Международного лицея STUDY Academy High School

Мы гордимся, что большинство наших учеников выбирают университеты США, Канады, Великобритании или Европы (например, Trinity College, EU Business School, University of Toronto). Ученики нашего лицея сразу имеют представление о направлении своего будущего, даже если пока не могут определиться с университетом и специальностью. Выпускники STUDY Academy High School относят как к ведущим украинским вузам, так и к престижным университетам по всему миру.

Мы делаем все, чтобы предоставить специальные условия поступления. Отличное знание английского языка, интеграция в систему международного образования и личностное развитие гарантируют самое важное – возможность выбирать из лучших вариантов. А для родителей это уверенность в том, что ученик справится со всеми вызовами.

Для нас важно, что наши ученики не только поступают в международные университеты, но и получают специальные условия при зачислении. Так, к примеру, недавний случай. В нашем лицее есть ученик, получивший 80% стипендию на поступление и обучение в американской школе и завершающий старшие классы уже там. Мы очень гордимся такой инициативностью и успехом, ведь главное для нас заложить фундамент и дать ученикам толчок к росту. Наши преподаватели математики и английского предоставили рекомендации и искренне приветствовали зачисление ученика в школу США.

Цель обучения и ценности школы

Итак, определив образовательные цели, вы уже знаете, куда хотите двигаться, какое будущее обеспечить вашему ребенку. Ценности школы — второй критерий — тесно связаны с этой целью.

Бесспорно, прежде всего, ценности учащихся закладываются в семье. Однако, без должной поддержки и окружения, вашему ребенку может быть сложно достичь тех вершин, на которые он способен.

Да, наличие менторов и психологов в учебном заведении — существенное преимущество. В нашем лицее такие специалисты помогают учащимся лучше понять свои сильные стороны, раскрыть таланты и не бояться проявить собственное «я». Вместо того чтобы сосредотачиваться на слабых местах, мы работаем над развитием способностей каждого ученика, выявлением его индивидуальности.

Селективность – еще один показатель, обеспечивающий учащимся достойное окружение. Если ваш ребенок настроен на получение знаний, развитие, проактивность, а остальной класс — нет, «расти» будет труднее. Именно поэтому, принимая в школу новых учеников, мы проводим собеседование с родителями и учениками, чтобы понять, насколько совпадают наши ценности. Мотивированные дети, попадая в соответствующую компанию, получат и поддержку, и социальное признание сверстников. Это особенно важно в старших классах.

Преподаватели школы

Следующий критерий, который не обходят в моей практике родители, расспрашивая о нашем лицее, это преподавательский состав. Именно преподаватель — человек, с которым каждый день взаимодействует ученик, у которого учится и ставит себе в пример. Поэтому понятно, почему для родителей важны не только профессиональные, но и человеческие качества. И мы полностью разделяем такой взгляд. Принцип отбора преподавателей в наш лицей всегда включает в себя учет Soft Skills.

Нам важно, чтобы преподаватель был заинтересован в развитии каждого учащегося и хотел прилагать к этому педагогические усилия. Сегодня преподаватель уже не просто носитель знаний, а тот, кто становится партнером в учебном процессе для ученика. Хороший преподаватель сравнивает достижения ребенка с его предыдущими достижениями, а не другими учениками.

Вместе с тем, желание самому учиться — непременная черта, с которой следует учитывать, узнавая больше о преподавателях школы. Работа в команде, например, на интегрированных уроках, в нашем лицее крайне важна. Это такие сочетанные, разнопредметные уроки, где присутствуют одновременно два преподавателя и ученики рассматривают определенное явление из нескольких измерений, учитывая сочетание разных вещей между собой и рассматривая вселенную как одно целое. К примеру: физика и биология, история и английский язык. Так мы охватываем сложность и многомерность мира, демонстрируем взаимосвязь разных наук. Роль и взаимодействие преподавателей с детьми и между собой в таких условиях трудно переоценить.

Успешность и развитие учащихся

Допустим, вы уже поняли вашу цель, сошлись в ценностях со школой, оценили преподавательский состав… но как насчет практической стороны? Как именно конкретная школа поощряет развитие каждого ученика, какие меры для этого принимает? Мы можем назвать этот критерий «успешность и развитие учащихся».

Участие учащихся школы в разных олимпиадах — убедительный аргумент в этом вопросе. Выявить у учащегося способности и поддерживать их развитие – задача как профильных преподавателей, так и школы в целом.

Еще одним аспектом является волонтерская деятельность учащихся и возможность реализовывать свои проекты, брать на себя ответственность и «учиться учиться».

Профориентация

И последний, но не по важности, критерий выбора школы — внимание учебного заведения к профориентации учеников. В Украине запланировано внедрение стандарта профильного образования с 2025 года в тестовом режиме, но уже сейчас есть частные школы, которые интегрируют этот формат.

Почему это важно? Это важный шаг вперед для нашей системы образования. Он приближает украинских школьников к мировым стандартам образования, дает толчок формированию успешной стратегии жизни, самоопределения еще в школе.

Например, в Международном лицее STUDY Academy High School есть разделение старших классов по трем направлениям будущего образования. Это позволяет углубленно учиться по избранным предметам, запускать проекты и даже обязательно проходить до 20 часов практики волонтерской деятельности по выбранной специальности до выпуска из лицея.

Наши учащиеся 10-х классов имеют выбор по таким направлениям.

Business – предметы, связанные со стартапами, бизнес-процессами.

– предметы, связанные со стартапами, бизнес-процессами. Mathematics – отрасль инженерии, точных наук, разработок и ИТ.

– отрасль инженерии, точных наук, разработок и ИТ. Language Arts — комбинирование разных направлений, возможность попробовать все предметы постепенно и сосредоточить внимание на организаторских и операционных процессах.

Я считаю, что чрезвычайно важно дать возможность учащимся попробовать на практике выбранную специальность, сопоставить ее реальное воплощение с представлениями и только тогда принять решение о будущей профессии.

Подводя итог, отмечу, что родителям при выборе школы важно обращать внимание как на глобальную цель образования, так и на промежуточные элементы в обучении. Например, вы хотите, чтобы ваш ребенок поступил в вуз США. Тогда, выбирая школу, обращайте внимание, обеспечит ли она надлежащую академическую подготовку, учтено ли психологическое развитие, какие ценности у преподавателей и какая система мотивации в заведении. То есть, процесс обучения и его составляющие должны не противоречить, а помогать вашей цели — успешному будущему для вашего ребенка.