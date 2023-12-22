Изменения в образовании, которых долго ждали

В образовательной среде Украины активно обсуждают проект Государственного стандарта профильного среднего образования — изменения, предложенные для учебной программы в 10–12 классах. Рассмотрим подробнее, что такое профильное образование в целом, как оно реализовано в образовательных системах других стран и что это будет означать такую реформу для программы НУШ.

Как и когда изменится школьное образование

«Свобода – важная ценность для образования. А индивидуальные образовательные траектории для учащихся — это возможность лучше ее реализовать. Во-первых, это поможет школьникам научиться принимать решения, опирающиеся на собственные интересы и потребности. Во-вторых, старшая профильная школа с выбором собственного образовательного пути будет предоставлять возможность учащимся углубиться в определенную область знаний и лучше подготовиться к дальнейшему получению профессии» , — министр образования и науки Украины, Оксен Лесной.

В министерстве отмечают, что пилотный проект стандарта и проекта профильного образования в Украине будет внедрен в отдельных учебных заведениях, начиная с 2025 года. А потом, через два года, с 2027 года школьники начнут получать среднее образование уже по новым программам.

Это время нужно, чтобы учесть все нюансы и внести коррективы, основываясь на непосредственном опыте в классах. Надеюсь, что к массовому внедрению в образовательную систему этот стандарт приобретет ту форму, которая лучше подойдет именно для наших реалий.

Напомним, что в 2030 году состоится первый выпуск 12-го класса в украинских школах.

То есть ученики, которые в 2018 году пошли в первый класс, завершат свою учебу в 2030 году. Учитывая продолжительность среднего образования, вопрос его реформирования и интеграции международного опыта действительно важен. Мы должны обеспечить выпускников навыками и сформировать образ мышления, соответствующий современному миру. Профильное образование в этом плане – оптимальное решение.

Что такое профильное образование в школе

Предлагаю начать с понимания новой структуры классов. Так что, начиная с 2027 года, привычное нам среднее образование будет иметь такое деление по уровням.

Начальная – 1 – 4 класса.

Базовая – 5 – 9 классы.

Старшая профильная школа - 10 - 12 класса.

Существенным изменением в системе образования становится то, что все три уровня теперь будут иметь отдельные помещения. А конкретно – произойдет распределение школ по уровням. Сочетать начальную, базовую и старшую профильную школу смогут, наверное, только частные школы.

Следующим отличием такого образования является изменение фокуса в старших классах по многопрофильному обучению на узкую специализацию.

Профильная старшая школа приобретает новую цель — не только сформировать знания, но и помочь учащимся самостоятельно выбрать направление дальнейшего образования. Для качественной профориентации предусмотрены специальные тесты и собеседования.

Таким образом, старшеклассники смогут сами формировать образовательную траекторию.

Новая возможность для них – выбирать профиль и частично – предметы для изучения. В общей сложности предусмотрено 9 образовательных отраслей:

языково-литературная;

математическая;

естественная;

технологическая;

информационная;

социальная и здоровьесберегающая;

гражданская и историческая;

художественная;

физическая культура

Какие преимущества профильного образования

Уже более 20 лет компания STUDY.UA сотрудничает с многими университетами США, Европы, Канады, Великобритании. За это время мы могли ознакомиться со всеми тонкостями образовательных систем мира. Мы видим, как профильное образование внедрено в разных странах, каковы его особенности и преимущества.

По-моему, внедрение профильного образования в старших классах — это важный шаг вперед. Он приближает украинских школьников к мировым стандартам образования, дает толчок формированию успешной стратегии жизни, самоопределения еще в школе.

Предлагаю рассмотреть ключевые преимущества такой реформы в НУШ:

формируется понимание образования не ради диплома, а ради реальных знаний и успешного будущего;

английский язык становится активным языком использования, а не дополнительной опцией и преимуществом. Учащиеся интегрируются в мировой контекст, имеют более широкие возможности для обучения и построения карьеры;

вводятся проектные работы - практика по профильным предметам приближает школьников к пониманию тонкостей определенной специальности. Это способ приблизить профессию к жизни: испытать ее прежде, чем окончательно выбрать;

школьники учатся учиться: искать информацию, ответы на вопросы, глобально мыслить, принимать решения самостоятельно;

развиваются Soft Skills: теперь это отдельный предмет, на котором дети учатся ставить цель и достигать ее. Смещается фокус из чисто академических знаний на личностные качества: навыки самопрезентации, лидерство, коммуникацию и т.д.

Как профильное образование вводится в Украине уже сегодня

Пока в Украине только запланировано внедрение стандарта профильного образования с 2025 года в тестовом режиме, однако некоторые частные школы интегрируют такой формат уже сегодня. Предлагаю рассмотреть более подробно, как именно это происходит на практике.

Например, в Международном лицее STUDY Academy High School мы совершили разделение старших классов по трем направлениям будущего образования. В каждом из них учащиеся учатся по избранным предметам в углубленном режиме, запускают собственные проекты и должны проходить до 20 часов практики — волонтерской деятельности по специальности — до выпуска с лицея.

То есть школьники не просто лучше узнают теорию и выполняют определенные задачи, но и полностью погружаются в желаемую профессию. Я считаю, что очень важно дать возможность попробовать на практике специальность, сопоставить ее реальное воплощение с представлениями и только тогда принять решение.

Подводя итог, следует отметить, что преимущества введения профильного образования в старших классах преобладают вызовы, с этим связанные. Такой подход, прежде всего, воплощает главную цель — научить учиться. А с этим умением школьники смогут самостоятельно и уверенно шагать дальше по жизни, преодолевая любые препятствия.