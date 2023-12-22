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- Думка
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- Освіта
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Зміни в освіті, на які довго чекали
В освітньому середовищі України жваво обговорюють проєкт Державного стандарту профільної середньої освіти — зміни, запропоновані для навчальної програми в 10–12 класах. Розгляньмо детальніше, що таке профільна освіта загалом, як її реалізовано в освітніх системах інших країні та що це означатиме така реформа для програми НУШ.
Як і коли зміниться шкільна освіта
«Свобода — важлива цінність для освіти. А індивідуальні освітні траєкторії для учнів — це можливість якнайкраще її реалізувати. По-перше, це допоможе школярам навчитися ухвалювати рішення, які спирабться на власні інтереси та потреби. По-друге, старша профільна школа з вибором власного освітнього шляху надаватиме можливість учням заглибитись у певну галузь знань та краще підготуватися до подальшого здобуття професії», — міністр освіти і науки України, Оксен Лісовий.
В міністерстві зазначають, що пілотний проєкт стандарту й проєкту профільної освіти в Україні буде впроваджено в окремих навчальних закладах, починаючи з 2025 року. А згодом, за два роки, із 2027 року школярі почнуть здобувати середню освіту вже за новими програмами.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Цей час потрібен, щоб врахувати всі нюанси та внести корективи, спираючись на безпосередній досвід у класах. Сподіваюся, що до масового впровадження в освітню систему цей стандарт набуде тієї форми, що найліпше підійде саме для наших реалій.
Нагадаю, що у 2030 році відбудеться перший випуск 12-го класу в українських школах.
Тобто учні, котрі в 2018 році пішли до першого класу, завершать своє навчання у 2030 році. Зважаючи на тривалість середньої освіти, питання її реформування та інтеграції міжнародного досвіду — дійсно важливе. Ми маємо забезпечити випускників навичками і сформувати спосіб мислення, що відповідає сучасному світові. Профільна освіта в цьому плані — оптимальне рішення.
Що таке профільна освіта у школі
Пропоную почати з розуміння нової структури класів. Тож, починаючи з 2027 року, звична нам середня освіта матиме такий поділ за рівнями.
- Початкова — 1–4 класи.
- Базова — 5–9 класи.
- Старша профільна школа — 10–12 класи.
Суттєвою зміною в системі освіти стає те, що всі три рівні відтепер матимуть окремі приміщення. А конкретно — відбудеться розподіл шкіл за рівнями. Поєднувати початкову, базову та старшу профільну школу зможуть, певно, лише приватні школи.
Наступною відмінністю такої освіти є зміна фокуса у старших класах із багатопрофільного навчання на вузьку спеціалізацію.
Профільна старша школа набуває нової мети — не лише сформувати знання, а й допомогти учням самостійно обрати напрям подальшої освіти. Для якісної профорієнтації передбачені спеціальні тести та співбесіди.
Таким чином, старшокласники зможуть самі формувати «освітню траєкторію».
Нова можливість для них — обирати профіль та частково — предмети для вивчення. Загалом передбачено 9 освітніх галузей:
- мовно-літературна;
- математична;
- природнича;
- технологічна;
- інформаційна;
- соціальна і здоров’язбережувальна;
- громадянська та історична;
- мистецька;
- фізична культура.
Які переваги профільної освіти
Вже понад 20 років компанія STUDY.UA співпрацює з багатьма університетами США, Європи, Канади, Великої Британії. За цей час ми мали нагоду ознайомитись з усіма тонкощами освітніх систем світу. Ми бачимо, як профільна освіта впроваджена в різних країнах, які її особливості й переваги.
На моє переконання, впровадження профільної освіти у старших класах — це важливий крок уперед. Він наближає українських школярів до світових стандартів освіти, дає поштовх до формування успішної стратегії життя, самовизначення ще в школі.
Пропоную розглянути ключові переваги такої реформи в НУШ:
- формується розуміння освіти не заради диплома, а заради реальних знань та успішного майбутнього;
- англійська мова стає активною мовою використання, а не додатковою опцією та перевагою. Учні інтегруються до світового контексту, мають ширші можливості для навчання та побудови кар'єри;
- запроваджуються проєктні роботи — практика з профільних предметів наближає школярів до розуміння тонкощів певного фаху. Це спосіб наблизити професію до життя: випробувати її, перш ніж остаточно обрати;
- школярі навчаються вчитися: шукати інформацію, відповіді на питання, глобально мислити, ухвалювати рішення самостійно;
- розвиваються Soft Skills: тепер це окремий предмет, на якому діти навчаються ставити мету та досягати її. Зміщується фокус із суто академічних знань на особистісні якості: навички самопрезентації, лідерство, комунікацію тощо.
Як профільна освіта вводиться в Україні вже сьогодні
Наразі в Україні лише заплановано впровадження стандарту профільної освіти з 2025 року в тестовому режимі, однак деякі приватні школи інтегрують такий формат вже сьогодні. Пропоную розглянути детальніше, як саме це відбувається на практиці.
Наприклад, в Міжнародному ліцеї STUDY Academy High School ми здійснили поділ старших класів за трьома напрямами майбутньої освіти. В кожному з них учні навчаються за обраними предметами в поглибленому режимі, запускають власні проєкти та навіть мають проходити до 20 годин практики — волонтерської діяльності за фахом — до випуску з ліцею.
Тобто школярі не просто краще пізнають теорію й виконують певні завдання, а й повністю занурюються в омріяний фах. Я вважаю, що надзвичайно важливо дати змогу спробувати на практиці спеціальність, зіставити її реальне втілення з уявленнями і лише тоді прийняти зважене рішення.
Підсумовуючи, варто зазначити, що переваги запровадження профільної освіти у старших класах переважають виклики, із цим пов'язані. Такий підхід насамперед втілює головну мету — навчити вчитися. А з цим вмінням школярі зможуть самостійно і впевнено крокувати далі по життю, долаючи будь-які перешкоди.