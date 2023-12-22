Зміни в освіті, на які довго чекали

В освітньому середовищі України жваво обговорюють проєкт Державного стандарту профільної середньої освіти — зміни, запропоновані для навчальної програми в 10–12 класах. Розгляньмо детальніше, що таке профільна освіта загалом, як її реалізовано в освітніх системах інших країні та що це означатиме така реформа для програми НУШ.

Як і коли зміниться шкільна освіта

«Свобода — важлива цінність для освіти. А індивідуальні освітні траєкторії для учнів — це можливість якнайкраще її реалізувати. По-перше, це допоможе школярам навчитися ухвалювати рішення, які спирабться на власні інтереси та потреби. По-друге, старша профільна школа з вибором власного освітнього шляху надаватиме можливість учням заглибитись у певну галузь знань та краще підготуватися до подальшого здобуття професії», — міністр освіти і науки України, Оксен Лісовий.

В міністерстві зазначають, що пілотний проєкт стандарту й проєкту профільної освіти в Україні буде впроваджено в окремих навчальних закладах, починаючи з 2025 року. А згодом, за два роки, із 2027 року школярі почнуть здобувати середню освіту вже за новими програмами.

Цей час потрібен, щоб врахувати всі нюанси та внести корективи, спираючись на безпосередній досвід у класах. Сподіваюся, що до масового впровадження в освітню систему цей стандарт набуде тієї форми, що найліпше підійде саме для наших реалій.

Нагадаю, що у 2030 році відбудеться перший випуск 12-го класу в українських школах.

Тобто учні, котрі в 2018 році пішли до першого класу, завершать своє навчання у 2030 році. Зважаючи на тривалість середньої освіти, питання її реформування та інтеграції міжнародного досвіду — дійсно важливе. Ми маємо забезпечити випускників навичками і сформувати спосіб мислення, що відповідає сучасному світові. Профільна освіта в цьому плані — оптимальне рішення.

Що таке профільна освіта у школі

Пропоную почати з розуміння нової структури класів. Тож, починаючи з 2027 року, звична нам середня освіта матиме такий поділ за рівнями.

Початкова — 1 – 4 класи.

Базова — 5 – 9 класи.

Старша профільна школа — 10 – 12 класи.

Суттєвою зміною в системі освіти стає те, що всі три рівні відтепер матимуть окремі приміщення. А конкретно — відбудеться розподіл шкіл за рівнями. Поєднувати початкову, базову та старшу профільну школу зможуть, певно, лише приватні школи.

Наступною відмінністю такої освіти є зміна фокуса у старших класах із багатопрофільного навчання на вузьку спеціалізацію.

Профільна старша школа набуває нової мети — не лише сформувати знання, а й допомогти учням самостійно обрати напрям подальшої освіти. Для якісної профорієнтації передбачені спеціальні тести та співбесіди.

Таким чином, старшокласники зможуть самі формувати «освітню траєкторію».

Нова можливість для них — обирати профіль та частково — предмети для вивчення. Загалом передбачено 9 освітніх галузей:

мовно-літературна;

математична;

природнича;

технологічна;

інформаційна;

соціальна і здоров’язбережувальна;

громадянська та історична;

мистецька;

фізична культура.

Які переваги профільної освіти

Вже понад 20 років компанія STUDY.UA співпрацює з багатьма університетами США, Європи, Канади, Великої Британії. За цей час ми мали нагоду ознайомитись з усіма тонкощами освітніх систем світу. Ми бачимо, як профільна освіта впроваджена в різних країнах, які її особливості й переваги.

На моє переконання, впровадження профільної освіти у старших класах — це важливий крок уперед. Він наближає українських школярів до світових стандартів освіти, дає поштовх до формування успішної стратегії життя, самовизначення ще в школі.

Пропоную розглянути ключові переваги такої реформи в НУШ:

формується розуміння освіти не заради диплома, а заради реальних знань та успішного майбутнього;

англійська мова стає активною мовою використання, а не додатковою опцією та перевагою. Учні інтегруються до світового контексту, мають ширші можливості для навчання та побудови кар'єри;

запроваджуються проєктні роботи — практика з профільних предметів наближає школярів до розуміння тонкощів певного фаху. Це спосіб наблизити професію до життя: випробувати її, перш ніж остаточно обрати;

школярі навчаються вчитися: шукати інформацію, відповіді на питання, глобально мислити, ухвалювати рішення самостійно;

розвиваються Soft Skills: тепер це окремий предмет, на якому діти навчаються ставити мету та досягати її. Зміщується фокус із суто академічних знань на особистісні якості: навички самопрезентації, лідерство, комунікацію тощо.

Як профільна освіта вводиться в Україні вже сьогодні

Наразі в Україні лише заплановано впровадження стандарту профільної освіти з 2025 року в тестовому режимі, однак деякі приватні школи інтегрують такий формат вже сьогодні. Пропоную розглянути детальніше, як саме це відбувається на практиці.

Наприклад, в Міжнародному ліцеї STUDY Academy High School ми здійснили поділ старших класів за трьома напрямами майбутньої освіти. В кожному з них учні навчаються за обраними предметами в поглибленому режимі, запускають власні проєкти та навіть мають проходити до 20 годин практики — волонтерської діяльності за фахом — до випуску з ліцею.

Тобто школярі не просто краще пізнають теорію й виконують певні завдання, а й повністю занурюються в омріяний фах. Я вважаю, що надзвичайно важливо дати змогу спробувати на практиці спеціальність, зіставити її реальне втілення з уявленнями і лише тоді прийняти зважене рішення.

Підсумовуючи, варто зазначити, що переваги запровадження профільної освіти у старших класах переважають виклики, із цим пов'язані. Такий підхід насамперед втілює головну мету — навчити вчитися. А з цим вмінням школярі зможуть самостійно і впевнено крокувати далі по життю, долаючи будь-які перешкоди.