Международные резервы Украины сократились до 48,7 млрд долл.: в НБУ назвали причину

Международные резервы Украины на 1 сентября составили 48,7 млрд долларов, сократившись за август на 5%. Основной причиной уменьшения стало сокращение объемов международной финансовой помощи на фоне сохранения валютных интервенций Национального банка на уровне, близком к июльскому.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

Сколько средств поступило в резервы

В августе на валютные счета правительства в НБУ поступило $927,3 млн. Из этой суммы $894 млн составляли поступления через счета Всемирного банка, еще $33,3 млн. Украина получила от других инвесторов.

В то же время, международные резервы увеличились на $1,63 млрд благодаря конвертации правительством в гривну соответствующей суммы средств, которые Украина ранее получила от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

Украина выплатила более $1 млрд по долгам

В течение августа Украина направила $721,8 млн. на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте.

В частности, $357,9 млн пришлось на обслуживание и погашение долговых обязательств перед Всемирным банком. Еще $288,7 млн были направлены на обслуживание облигаций внешнего государственного займа (ОЗГП), $16,9 млн — на обслуживание валютных ОВГЗ, а $58,3 млн — на выплаты другим кредиторам.

Отдельно Украина перечислила Международному валютному фонду $285,2 млн.

НБУ продал почти $4,9 млрд

Еще одним фактором, повлиявшим на объем резервов, стали валютные интервенции Национального банка. В августе чистая продажа иностранной валюты регулятором на межбанковском рынке составила $4,85 млрд.

Несмотря на сокращение резервов, их текущий объем по оценке НБУ остается достаточным для поддержания устойчивости валютного рынка. Такой уровень резервов также соответствует прогнозам регулятора по сохранению достаточного запаса международной ликвидности для стабильности валютного рынка.

Напомним, международные резервы Украины за июнь выросли на 12,1% и по состоянию на 1 июля 2026 достигали $51,27 млрд благодаря международной помощи.