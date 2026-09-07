RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Готівковий курс:

USD

44,76

44,60

EUR

52,10

51,82

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Міжнародні резерви України скоротилися до 48,7 млрд дол.: у НБУ назвали причину

долари
Міжнародні резерви України за серпень зменшилися на 2,6 млрд дол / Freepik

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили 48,7 млрд доларів, скоротившись за серпень на 5%. Основною причиною зменшення стало скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги на тлі збереження валютних інтервенцій Національного банку на рівні, близькому до липневого.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Скільки коштів надійшло до резервів

У серпні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $927,3 млн. Із цієї суми $894 млн становили надходження через рахунки Світового банку, ще $33,3 млн Україна отримала від інших інвесторів.

Водночас міжнародні резерви збільшилися на $1,63 млрд завдяки конвертації урядом у гривню відповідної суми коштів, які Україна раніше отримала від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Україна виплатила понад $1 млрд за боргами

Упродовж серпня Україна спрямувала $721,8 млн на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті.

Зокрема, $357,9 млн припало на обслуговування та погашення боргових зобов’язань перед Світовим банком. Ще $288,7 млн було спрямовано на обслуговування облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), $16,9 млн — на обслуговування валютних ОВДП, а $58,3 млн — на виплати іншим кредиторам.

Окремо Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду $285,2 млн.

НБУ продав майже $4,9 млрд

Ще одним фактором, який вплинув на обсяг резервів, стали валютні інтервенції Національного банку. У серпні чистий продаж іноземної валюти регулятором на міжбанківському ринку становив $4,85 млрд.

Попри скорочення резервів, їхній поточний обсяг, за оцінкою НБУ, залишається достатнім для підтримки стійкості валютного ринку. Такий рівень резервів також відповідає прогнозам регулятора щодо збереження достатнього запасу міжнародної ліквідності для стабільності валютного ринку.

Нагадаємо, міжнародні резерви України за червень зросли на 12,1% і станом на 1 липня 2026 року сягали $51,27 млрд завдяки міжнародній допомозі.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності