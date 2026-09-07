Міжнародні резерви України скоротилися до 48,7 млрд дол.: у НБУ назвали причину

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили 48,7 млрд доларів, скоротившись за серпень на 5%. Основною причиною зменшення стало скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги на тлі збереження валютних інтервенцій Національного банку на рівні, близькому до липневого.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Скільки коштів надійшло до резервів

У серпні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $927,3 млн. Із цієї суми $894 млн становили надходження через рахунки Світового банку, ще $33,3 млн Україна отримала від інших інвесторів.

Водночас міжнародні резерви збільшилися на $1,63 млрд завдяки конвертації урядом у гривню відповідної суми коштів, які Україна раніше отримала від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Україна виплатила понад $1 млрд за боргами

Упродовж серпня Україна спрямувала $721,8 млн на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті.

Зокрема, $357,9 млн припало на обслуговування та погашення боргових зобов’язань перед Світовим банком. Ще $288,7 млн було спрямовано на обслуговування облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), $16,9 млн — на обслуговування валютних ОВДП, а $58,3 млн — на виплати іншим кредиторам.

Окремо Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду $285,2 млн.

НБУ продав майже $4,9 млрд

Ще одним фактором, який вплинув на обсяг резервів, стали валютні інтервенції Національного банку. У серпні чистий продаж іноземної валюти регулятором на міжбанківському ринку становив $4,85 млрд.

Попри скорочення резервів, їхній поточний обсяг, за оцінкою НБУ, залишається достатнім для підтримки стійкості валютного ринку. Такий рівень резервів також відповідає прогнозам регулятора щодо збереження достатнього запасу міжнародної ліквідності для стабільності валютного ринку.

Нагадаємо, міжнародні резерви України за червень зросли на 12,1% і станом на 1 липня 2026 року сягали $51,27 млрд завдяки міжнародній допомозі.