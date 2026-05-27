Нові правила для енергетики: уряд готує підтримку проєктів на 1 ГВт

Уряд у 2026 році планує підтримати запуск нових проєктів відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт. Відповідне рішення ухвалили за ініціативою Міністерства енергетики, оновивши правила проведення профільних аукціонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Найбільший обсяг підтримки передбачений для вітрової генерації — до 700 МВт. Ще 150 МВт планують спрямувати на проєкти у сфері біогазу, біомаси та малої гідроенергетики. Для сонячної генерації виділено 50 МВт.

Окремо вперше запроваджується квота на 100 МВт для сонячних електростанцій у поєднанні із системами накопичення енергії. Такий формат дозволить зберігати електроенергію під час профіциту генерації та використовувати її в періоди пікового навантаження або дефіциту в енергосистемі.

Підтримку відновлюваної енергетики здійснюватимуть через механізм ринкової премії. Він передбачає, що держава компенсуватиме різницю між ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону.

Уряд очікує, що нові правила стимулюватимуть будівництво нових генеруючих потужностей, сприятимуть залученню приватних інвестицій та допоможуть формувати більш децентралізовану модель енергетики.

Додамо, НКРЕК планує оновити правила роботи для активних споживачів електроенергії та змінити умови реалізації надлишків електроенергії, виробленої домашніми сонячними електростанціями.