Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові правила для енергетики: уряд готує підтримку проєктів на 1 ГВт

лінії електропередач
Уряд готує підтримку проєктів на 1 ГВт

Уряд у 2026 році планує підтримати запуск нових проєктів відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт. Відповідне рішення ухвалили за ініціативою Міністерства енергетики, оновивши правила проведення профільних аукціонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Найбільший обсяг підтримки передбачений для вітрової генерації — до 700 МВт. Ще 150 МВт планують спрямувати на проєкти у сфері біогазу, біомаси та малої гідроенергетики. Для сонячної генерації виділено 50 МВт.

Окремо вперше запроваджується квота на 100 МВт для сонячних електростанцій у поєднанні із системами накопичення енергії. Такий формат дозволить зберігати електроенергію під час профіциту генерації та використовувати її в періоди пікового навантаження або дефіциту в енергосистемі.

Підтримку відновлюваної енергетики здійснюватимуть через механізм ринкової премії. Він передбачає, що держава компенсуватиме різницю між ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону.

Уряд очікує, що нові правила стимулюватимуть будівництво нових генеруючих потужностей, сприятимуть залученню приватних інвестицій та допоможуть формувати більш децентралізовану модель енергетики.

Додамо, НКРЕК планує оновити правила роботи для активних споживачів електроенергії та змінити умови реалізації надлишків електроенергії, виробленої домашніми сонячними електростанціями.

Автор:
Тетяна Гойденко