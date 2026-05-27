Новые правила для энергетики: правительство готовит поддержку проектов на 1 ГВт

Правительство в 2026 г. планирует поддержать запуск новых проектов возобновляемой энергетики общей мощностью до 1 ГВт. Соответствующее решение было принято по инициативе Министерства энергетики, обновив правила проведения профильных аукционов.

Наибольший объем поддержки предусмотрен для ветровой генерации – до 700 МВт. Еще 150 МВт планируют направить на проекты в сфере биогаза, биомассы и малой гидроэнергетики. Для солнечного поколения выделено 50 МВт.

Впервые вводится квота на 100 МВт для солнечных электростанций в сочетании с системами накопления энергии. Такой формат позволит сохранять электроэнергию при профиците генерации и использовать ее в периоды пиковой нагрузки или дефицита в энергосистеме.

Поддержка возобновляемой энергетики будет осуществляться через механизм рыночной премии. Он предусматривает, что государство будет компенсировать разницу между рыночной ценой электроэнергии и ценой, определенной по результатам аукциона.

Правительство ожидает, что новые правила будут стимулировать строительство новых генерирующих мощностей, способствовать привлечению частных инвестиций и помогут формировать более децентрализованную модель энергетики.

НКРЭК планирует обновить правила работы для активных потребителей электроэнергии и изменить условия реализации излишков электроэнергии, произведенной домашними солнечными электростанциями.