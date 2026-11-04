"Гарантований покупець" погасив борги перед виробниками зеленої енергетики на 722,7 млн грн

АТ "Гарантований покупець" повністю розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел за травень 2026 року. 2 листопада компанія перерахувала їм 598,1 млн грн. Водночас рівень оплати за липень становить 75,01%.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба акціонерного товариства.

Кошти за травневу електроенергію компанія перерахувала за рахунок надходжень від НЕК "Укренерго". Після цієї виплати рівень розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел за травень досяг 100%.

Також 2 листопада "Гарантований покупець" сплатив виробникам ВДЕ 124,6 млн грн за електроенергію, вироблену в липні. Ці кошти теж надійшли від НЕК "Укренерго".

Після виплати загальний рівень розрахунків за липень становить 75,01%. Отже, оплата за цей місяць залишається неповною.

Таким чином, загальна сума зазначених виплат виробникам ВДЕ становила 722,7 млн грн.

Довідково

АТ "Гарантований покупець" — державне акціонерне товариство, яке працює на ринку електроенергії України та забезпечує підтримку виробників електроенергії з відновлюваних джерел. Раніше компанія діяла у формі державного підприємства.

Одна з основних функцій товариства — обов'язковий викуп електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), за державним "зеленим" тарифом. Також компанія бере участь у виконанні спеціальних обов'язків (PSO), спрямованих на забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.

Крім того, "Гарантований покупець" проводить аукціони з розподілу квот державної підтримки для виробників відновлюваної енергетики та виплачує їм кошти за механізмом ринкової премії. Компанія також керує балансуючою групою учасників ринку ВДЕ.

Раніше повідломлялося, що “Гарантований покупець” станом на 20 жовтня 2026 року сплатив виробникам відновлюваної енергетики (ВДЕ) 86,6% вартості електроенергії, придбаної у січні–вересні поточного року.