"Гарантированный покупатель" погасил долги перед производителями зеленой энергетики на 722,7 млн. грн.

АО "Гарантированный покупатель" полностью рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников за май 2026 года. 2 ноября компания перечислила им 598,1 млн. грн. В то же время уровень оплаты за июль составляет 75,01%.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба акционерного общества.

Средства за майскую электроэнергию компания перечислила за счет поступлений от НЭК "Укрэнерго". После этой выплаты уровень расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников за май достиг 100%.

Также 2 ноября "Гарантированный покупатель" уплатил производителям ВИЭ 124,6 млн грн за электроэнергию, произведенную в июле. Эти средства тоже поступили от НЭК "Укрэнерго".

После выплаты общий уровень расчетов за июль составляет 75,01%. Следовательно, оплата за этот месяц остается неполной.

Таким образом, общая сумма указанных выплат производителям ВИЭ составила 722,7 млн грн.

Справочно

АО "Гарантированный покупатель" - государственное акционерное общество, работающее на рынке электроэнергии Украины и обеспечивающее поддержку производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Ранее компания действовала в форме государственного предприятия.

Одна из основных функций общества - обязательный выкуп электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), по государственному "зеленому" тарифу. Также компания участвует в исполнении специальных обязанностей (PSO), направленных на обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Кроме того, "Гарантированный покупатель" производит аукционы по распределению квот государственной поддержки для производителей возобновляемой энергетики и выплачивает им средства по механизму рыночной премии. Компания также руководит балансирующей группой участников рынка ВИЭ.

Ранее сообщалось, что "Гарантированный покупатель" по состоянию на 20 октября 2026 года оплатил производителям возобновляемой энергетики (ВСЭ) 86,6% стоимости электроэнергии, приобретенной в январе-сентябре текущего года.