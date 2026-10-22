Уровень расчетов за "зеленую" энергию достиг 86,6%: сколько получили производители

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" по состоянию на 20 октября 2026 года уплатило производителям возобновляемой энергетики (ВСЭ) 86,6% стоимости электроэнергии, приобретенной в январе-сентябре текущего года.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные "Гарантированного покупателя".

В целом за генерацию текущего года "зеленым" производителям перечислено 32,74 млрд грн.

За девять месяцев 2026 года госпредприятие выкупило 4,599 млн МВтч «зеленой» электроэнергии. Абсолютное большинство в структуре покупаемой генерации традиционно заняли солнечные электростанции – 97,24 %. Доля гидроэнергетики составила 1,27 %, биоэнергетики – 1,24%, а ветровых электростанций – 0,25%.

Динамика выплат

Лучшие показатели расчетов зафиксированы за февраль 2026 года, за который выплаты произведены в полном объеме (100%). Также высокий уровень оплаты зафиксирован за июнь – 99,3 %, апрель – 98,1 %, март – 88% и май – 87,1 %.

За январь производители получили 80,4 % средств, за август – 75,1 %, июль – 72,7 %, а самый низкий показатель зафиксирован за сентябрь – 70,4 %.

В то же время, сдерживающим фактором для полных расчетов остается задолженность системного оператора. Общий долг НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" достиг 16,163 млрд грн.

Из этой суммы 4,880 млрд грн приходится на долг за услугу по поддержке производителей из ВИЭ за январь-сентябрь 2026 года.

С учетом старого долга общая сумма выплат производителям в 2026 году достигла 38,16 млрд грн.

Благодаря этим выплатам итоговый уровень оплаты электроэнергии за 2025 год вырос до 98,8 %, за 2024 год достиг 93,9 %, а за 2023 год вышел на отметку 99,5 %.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко розповідав, що енергонезалежність стала для бізнесу умовою виживання, а попит на сонячні електростанції та системи накопичення енергії зростав на тлі відключень та подорожчання електроенергії.