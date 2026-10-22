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Рівень розрахунків за "зелену" енергію досяг 86,6%: скільки отримали виробники

СЕС, сонячні панелі, сонячні станції, сонячні станції під ключ
Типові рішення для домашніх гібридних сонячних електростанцій “під ключ” у середньому подешевшали приблизно на 5% порівняно з минулим роком

Державне підприємство “Гарантований покупець” станом на 20 жовтня 2026 року сплатило виробникам відновлюваної енергетики (ВДЕ) 86,6% вартості електроенергії, придбаної у січні–вересні поточного року.

Як пише Dilo, про це свідчать дані "Гарантованого покупця".

Загалом за генерацію поточного року "зеленим" виробникам перераховано 32,74 млрд грн.

За дев'ять місяців 2026 року держпідприємство викупило 4,599 млн МВт·год «зеленої» електроенергії. Абсолютну більшість у структурі купованої генерації традиційно зайняли сонячні електростанції — 97,24%. Частка гідроенергетики склала 1,27%, біоенергетики — 1,24%, а вітрових електростанцій — 0,25%.

Динаміка виплат 

Найкращі показники розрахунків зафіксовано за лютий 2026 року, за який виплати здійснено у повному обсязі (100%). Також високий рівень оплати зафіксовано за червень — 99,3%, квітень — 98,1%, березень — 88% та травень — 87,1%.

За січень виробники отримали 80,4% коштів, за серпень — 75,1%, липень — 72,7%, а найнижчий показник зафіксовано за вересень — 70,4%.

Водночас стримуючим фактором для повних розрахунків залишається заборгованість системного оператора. Загальний борг НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" досяг 16,163 млрд грн.

З цієї суми 4,880 млрд грн припадає на борг за послугу з підтримки виробників з ВДЕ за січень–вересень 2026 року.

Фото 2 — Рівень розрахунків за "зелену" енергію досяг 86,6%: скільки отримали виробники

З урахуванням старого боргу загальна сума виплат виробникам у 2026 році досягла 38,16 млрд грн.

Завдяки цим виплатам підсумковий рівень оплати електроенергії за 2025 рік зріс до 98,8%, за 2024 рік досяг 93,9%, а за 2023 рік вийшов на позначку 99,5%.

Автор:
Тетяна Бесараб

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