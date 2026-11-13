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Німеччина виділяє додаткові €200 мільйонів на зимову допомогу Україні: куди спрямують кошти

Німеччина змінює правила експорту озброєнь
Уряд Німеччини погодив новий пакет підтримки України до зими / Depositphotos

Уряд Німеччини виділить Україні додаткові €200 млн на зимову допомогу. Кошти спрямують на підтримку електро-, тепло- та водопостачання, гуманітарні потреби й роботу важливих соціальних служб.

Як повідомляє Dilo, про це йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ Німеччини.

Бюджетний комітет Бундестагу вже погодив виділення фінансування. Гроші нададуть Федеральне міністерство закордонних справ і Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

"З наближенням зими Україні терміново потрібна подальша підтримка для забезпечення людей необхідними речами та підтримки енерго- та водопостачання. Тому Федеральне міністерство закордонних справ та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку надають додаткові 200 мільйонів євро на зимову допомогу в короткостроковій перспективі", — йдеться у повідомленні німецького МЗС.

На що спрямують гроші

Частину коштів із кризового фонду Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини використають для підтримки електро-, тепло- та водопостачання. Також фінансування передбачене для шкіл і дитячих садків, сільського господарства та ліквідації наслідків стихійних лих.

Міністерство закордонних справ Німеччини зосередиться на гуманітарній допомозі жителям прифронтових районів, внутрішньо переміщеним особам і українським біженцям у сусідніх країнах, зокрема Молдові. Окремий напрям — підготовка міст до зими, зокрема підтримка водопостачання, санітарії та медичних послуг.

"Наша підтримка є знаком солідарності, а також внеском у безпеку в Європі, і вона допомагає забезпечити українцям можливість продовжувати жити у своїй країні. Ця війна та ці страждання мають закінчитися. Припинення вогню в енергетиці було б першим кроком", — заявила міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Німеччина надала Україні близько 100,9 млрд євро, з якої понад 43,3 млрд євро становила цивільна допомога. Також німецький уряд передбачив на наступні роки близько 57,6 млрд євро військової підтримки.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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