Украина и Германия создают новое совместное оборонное предприятие, производящее наземные роботизированные комплексы на территории ФРГ. Готовая техника будет поставляться украинским военным, сочетая производственные возможности Германии с украинскими технологиями и боевым опытом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укринформа".

О создании нового предприятия заявил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус 17 ноября во время открытия 37-го заседания Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"В частности, мы создаем еще одно немецко-украинское совместное предприятие по производству в Германии беспилотных наземных машин для Украины", — заявил Писториус.

По словам министра, сотрудничество между странами в оборонно-промышленной сфере все больше приобретает взаимовыгодный характер.

Германия обеспечивает защищенные производственные площадки и возможности масштабирования выпуска техники, в то время как Украина предоставляет технологические разработки, опыт их использования в боевых условиях и обратную связь от военных.

Писториус подчеркнул, что украинские силы обороны имеют уникальный боевой опыт, а отечественная оборонная промышленность демонстрирует эффективность и способность быстро внедрять новые технологии.

Такое сотрудничество позволяет усовершенствовать вооружение с учетом реальных потребностей фронта и расширять его производство на немецких предприятиях.

Министр также отметил, что Украина уже давно для Германии является не только получателем военной помощи, но и важным партнером в сфере безопасности.

Названия компаний, которые войдут в новое совместное предприятие, а также объемы запланированного производства пока не уточняются.

Напомним, в июне 2026 года немецкая ARX Robotics и украинская Roboneers объявили о совместном производстве наземных роботов Rys Pro. Для этого компании было создано предприятие ARX Industries, которое должно наладить серийный выпуск роботизированных комплексов в Украине и Германии.