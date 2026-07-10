Немецкие боевые работы Gereon: производители запускают серийное производство для Украины

Немецкие компании DEUTZ и ARX Robotics запускают на заводе в Ульме серийное промышленное производство беспилотных наземных систем Gereon. Первые роботизированные платформы, сделанные на этом предприятии, планируют поставить в Украину уже в конце лета 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании DEUTZ.

Серийное производство должно начаться в течение нескольких недель. По словам генерального директора оборонного подразделения DEUTZ Марко Герре, наращивание мощностей в Ульме и стратегическое партнерство с ARX Robotics позволит внести весомый вклад в поддержку Украины и укрепление европейской оборонной политики.

Мюнхенская оборонно-технологическая компания ARX Robotics занимается разработкой беспилотных программно управляемых наземных оборонных систем. Стратегическое партнерство между ARX Robotics и DEUTZ было заключено в октябре 2025 года.

Технические особенности и ИИ-интеграция

Помимо быстрого масштабирования производства подписанное соглашение предусматривает интеграцию силовых установок DEUTZ в беспилотные наземные системы ARX Robotics. Сначала речь идет об аккумуляторных электрических приводах, а в будущем партнеры планируют использовать компактные двигатели внутреннего сгорания или гибридные силовые установки.

Также компании планируют разработать специальный интерфейс, соединяющий программную платформу ARX Robotics Mithra OS, работающую на основе искусственного интеллекта, с силовыми системами DEUTZ для оптимизации работы роботов на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины получат сотни германских беспилотных платформ Gereon. Немецкая компания ARX Robotics объявила о масштабных поставках беспилотных наземных машин для украинской армии в рамках большого контракта. Работизированные комплексы помогут военным выполнять самые опасные задачи на передовой.