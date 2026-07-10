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Німецькі бойові роботи Gereon: виробники запускають серійне виробництво для України

Gereon
Виробники запускають серійне виробництво для України

Німецькі компанії DEUTZ і ARX Robotics запускають на заводі в Ульмі промислове серійне виробництво безпілотних наземних систем Gereon. Перші роботизовані платформи, виготовлені на цьому підприємстві, планують поставити в Україну вже наприкінці літа 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії DEUTZ.

Серійне виробництво має розпочатися впродовж наступних кількох тижнів. За словами генерального директора оборонного підрозділу DEUTZ Марко Герре, нарощування потужностей в Ульмі та стратегічне партнерство з ARX Robotics дозволить зробити вагомий внесок у підтримку України та зміцнення європейської оборонної політики.

Мюнхенська оборонно-технологічна компанія ARX Robotics займається розробкою безпілотних програмно-керованих наземних оборонних систем. Стратегічне партнерство між ARX Robotics і DEUTZ було укладено в жовтні 2025 року.

Технічні особливості та ШІ-інтеграція

Окрім швидкого масштабування виробництва, підписана угода передбачає інтеграцію силових установок DEUTZ у безпілотні наземні системи ARX Robotics. Спочатку йдеться про акумуляторні електричні приводи, а в майбутньому партнери планують використовувати компактні двигуни внутрішнього згоряння або гібридні силові установки.

Також компанії планують розробити спеціальний інтерфейс, який поєднає програмну платформу ARX Robotics Mithra OS, що працює на основі штучного інтелекту, із силовими системами DEUTZ для оптимізації роботи роботів на полі бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони України отримають сотні німецьких безпілотних платформ Gereon. Німецька компанія ARX Robotics оголосила про масштабне постачання безпілотних наземних машин для української армії в межах великого контракту. Роботизовані комплекси допоможуть військовим виконувати найнебезпечніші завдання на передовій.

Автор:
Максим Кольц