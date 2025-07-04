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Єврокомісія чекає офіційного запиту від України щодо відтермінування вуглецевого податку

вуглецевий податок
Єврокомісія готова відкласти вуглецевий податок для України

Єврокомісія може відстрочити повноцінне впровадження вуглецевого податку (CBAM) для України до 1 лютого 2027 року.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише німецьке видання Tagesspiegel.

Як зазначено в повідомленні, податок на CO₂ може стати важким тягарем для української промисловості.

Хоча Єврокомісія готова відкласти повне введення тарифу для України до 2027 року, країна поки що не подала офіційну заявку на таке відтермінування.

В Україні відсутня система моніторингу викидів у продукції, тож застосовуватимуться високі стандартні ставки, що зробить українську продукцію менш конкурентною.

CBAM передбачає, що виробники з-за меж ЄС сплачуватимуть за викиди вуглекислого газу, щоб зрівняти умови конкуренції з європейськими компаніями, які вже працюють в умовах вуглецевого податку.

Відкладення впровадження СВАМ надало б Україні можливість адаптуватися до нових умов, що є особливо важливим під час війни. Країна стикається зі зруйнованою інфраструктурою, понад 70% пошкодженої енергосистеми та обмеженим доступом підприємств до ресурсів.

Найбільші збитки від СВАМ очікуються для української металургії, яка забезпечувала 15% товарного експорту в 2024 році.

За оцінками, запровадження СВАМ може зменшити експорт до ЄС на 40%, що дорівнює втратам у $1,6 млрд.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року на території ЄС почне діяти європейський вуглецевий податок СВАМ. Наразі Європейський Союз залишається ключовим торгівельним партнером України. Оскільки податок накладається на продукцію з високими викидами CO₂, це створює додаткові перешкоди для вітчизняних виробників, особливо металургійної та хімічної галузей. За оцінками експертів через запровадження вуглецевого податку Україна може втратити $4,7 млрд експорту за п'ять років.

Автор:
Тетяна Бесараб