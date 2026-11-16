Обязательное укрытие для бизнеса: отсрочка правительства до весны касается не всех

Правительство отсрочило требование об обязательном укрытии для бизнеса для работы во время "желтого" уровня тревоги, но оно касается не всех.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он напомнил, что правительство пообещало бизнесу "больше времени" на обустройство укрытий.

Ссылаясь на проект Минэкономики, Железняк объясняет, что отсрочка есть, но не для всех.

Так, до 4 апреля 2027 года будут работать те, кто до 4 декабря документально подтвердит начало обустройства укрытия, до 4 июня - строящие по проекту, а остальные с 5 декабря во время "желтого" уровня тревоги должны закрываться.

"Это 6 документов и ни одного от государства, которое 5 лет не построило укрытий. ГСЧС советует "безопасное пространство" со стеной от 56 см и сама пишет, что он "не является полноценным укрытием и защиты не гарантирует", а кто будет проверять, не определен", - подчеркивает нардеп.

Он отмечает, что кофейня без подвала по октябрьским тревогам в Киеве стояла бы закрытой 38 часов в месяц, это 4 рабочих дня.

Железняк отмечает, что большинство украинского бизнеса - это малые и средние предприятия, такие как кафе или бар на первом этаже жилой многоэтажки, магазин продуктов у дома, парикмахерская, обеспечивающая работой себя, свою семью и еще несколько человек. И сейчас в условиях экономического кризиса и дефицита электричества они едва трудятся в ноль.

"Как вы представляете себе, чтобы они строили укрытие? В лучшем случае в их доме есть подвал. Куда не ходят даже местные жители. В худшем - только подземный переход или метро. И это разве вопрос к бизнесу, почему на пятом году полномасштабной войны наши города до сих пор не обеспечены адекватными укрытиями?", - заметил

Он настаивает, что необходимо изменить саму суть правительственного постановления, а не только отложить решение проблемы до весны.

"И если власть никак не поддерживает украинских предпринимателей, то должна хотя бы не мешать. Должна дать им самим право принимать решения по собственной безопасности – как и было всегда", – резюмирует Железняк.

О постановлении правительства

Напомним, 4 сентября 2026 года Кабмин принял постановление №1092, которое ввело новые правила работы предприятий во время воздушных угроз. Бизнесу предоставили трехмесячный переходный период для подготовки, а изменения в постановление позволили обустраивать безопасные пространства непосредственно в постройках без обязательного строительства отдельного укрытия.

После завершения переходного периода предприятия без соответствующей защиты не смогут продолжать работу на желтом уровне тревоги только по согласованию с работниками.

Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках. В свою очередь аналитики подтверждали серьезность угрозы: по оценке ресторанной экспертки Ольги Насоновой, неспособность выполнить жесткие нормы угрожала закрытием до 20% общепита в стране.

В конце концов из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска сворачивания рынка правительство пошло на уступки и сдвинуло дедлайн к 4 марта 2027 года .