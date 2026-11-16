Обов’язкове укриття для бізнесу: відстрочка уряду до весни стосується не всіх

Уряд відстрочив вимогу про обов’язкове укриття для бізнесу для роботи під час "жовтого" рівня тривоги, але вона стосується не всіх.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він нагадав, що уряд пообіцяв бізнесу "більше часу" на облаштування укриттів.

Посилаючись на проєкт Мінекономіки, Железняк пояснює, що відстрочка є, але не для всіх.

Так, до 4 квітня 2027 працюватимуть ті, хто до 4 грудня документально підтвердить початок облаштування укриття, до 4 червня - ті, хто будує за проєктом, а решта з 5 грудня під час "жовтого" рівня тривоги мають зачинятися.

"Це 6 документів і жодного від держави, яка 5 років не збудувала укриттів. ДСНС радить "безпечний простір" зі стіною від 56 см і сама пише, що він "не є повноцінним укриттям і захисту не гарантує", а хто його перевірятиме, не визначено", - підкреслює нардеп.

Він зазначає, що кав’ярня без підвалу за жовтневими тривогами в Києві стояла б зачиненою 38 годин на місяць, це 4 робочі дні.

Железняк наголошує, що більшість українського бізнесу - це малі та середні підприємства, такі як кав’ярня чи бар на першому поверсі житлової багатоповерхівки, магазин продуктів біля дому, перукарня, які забезпечують роботою себе, свою родину і ще кількох людей. І зараз в умовах економічної кризи та дефіциту електрики вони ледве працюють в нуль.

"Як ви уявляєте собі, щоб вони будували укриття? В кращому випадку в їхньому будинку є підвал. Куди не ходять навіть місцеві мешканці. В гіршому - лише підземний перехід або метро. І це хіба питання до бізнесу, чому на п’ятому році повномасштабної війни наші міста досі не забезпечені адекватними укриттями?", - зауважує нардеп

Він наполягає, що необхідно змінити саму суть урядової постанови, а не лише відкласти вирішення проблеми до весни.

"І якщо влада ніяк не підтримує українських підприємців, то має хоча б не заважати. Має дати їм самим право ухвалювати рішення щодо власної безпеки - як і було завжди", - резюмує Железняк.

Про постанову уряду

Нагадаємо, 4 вересня 2026 року Кабмін ухвалив постанову №1092, яка запровадила нові правила роботи підприємств під час повітряних загроз. Бізнесу надали тримісячний перехідний період для підготовки, а зміни до постанови дозволили облаштовувати безпечні простори безпосередньо в будівлях без обов'язкового будівництва окремого укриття.

Після завершення перехідного періоду підприємства без відповідного захисту не зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги лише за погодженням із працівниками.

Проте представники ритейлу та ресторанної сфери наголошували, що виконати такі умови просто нереально. Серед головних перепон називали колосальні витрати, складність переобладнання орендованих площ, технічну невизначеність із розрахунками та ризик тиску під час перевірок. Своєю чергою аналітики підтверджували серйозність загрози: за оцінкою ресторанної експертки Ольги Насонової, неспроможність виконати жорсткі норми загрожувала закриттям до 20% закладів громадського харчування в країні.

Зрештою через критику бізнес-спільноти, хвилю петицій та ризик згортання ринку уряд пішов на поступки і зсунув дедлайн до 4 березня 2027 року.