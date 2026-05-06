Україна втратила частину видобутку газу через удари РФ: голова "Нафтогазу" про наслідки останніх атак

Масована комбінована атака російської армії 5 травня завдала серйозних руйнувань об'єктам газовидобутку групи "Нафтогаз".Через це Україна змушена компенсувати втрати імпортом газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, цитує "Інтерфакс Україна".

За його словами, удари, зокрема балістичними ракетами, призвели до втрат газу та пошкодження інфраструктури.

"На жаль, балістика принесла серйозні руйнування… Безумовно, є втрати газу. Безумовно, ми будемо надолужувати й відновлювати. І все відновимо, все зробимо. Тимчасові втрати власного видобутку будемо компенсувати, як і минулого року, імпортними обсягами", —зауважив Корецький.

Він підкреслив, що з початку року РФ здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи "Нафтогаз", переважно газовидобутку, останні атаки відбуваються вже п'ять днів поспіль.

Корецький також повідомив, що найближчим часом "Нафтогаз" відновить газопостачання абонентам, які залишилися без нього внаслідок атаки.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз". На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Загинули працівники та співробітники ДСНС.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Напередодні російські війська атакували п’ять інфраструктурних об’єктів групи "Нафтогаз" у Сумській та Харківській областях.