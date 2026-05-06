Украина потеряла часть добычи газа из-за ударов РФ: глава "Нафтогаза" о последствиях последних атак

Сергей Корецкий
Сергей Корецкий.

Массированная комбинированная атака российской армии 5 мая нанесла серьезные разрушения объектам газодобычи группы "Нафтогаз". Из-за этого Украина вынуждена компенсировать потери импортом газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, цитирует "Интерфакс Украина".

По его словам, удары, в частности баллистическими ракетами, привели к потерям газа и повреждению инфраструктуры.

"К сожалению, баллистика принесла серьезные разрушения… Безусловно, есть потери газа. Безусловно, мы будем наверстывать и восстанавливать. И все восстановим, все сделаем. Временные потери собственной добычи будем компенсировать, как и в прошлом году, импортными объемами", - отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что с начала года РФ совершила 107 массированных комбинированных атак на объекты группы "Нафтогаз", преимущественно газодобычи, последние атаки проходят уже пять дней подряд.

Корецкий также сообщил, что в ближайшее время "Нафтогаз" возобновит газоснабжение абонентам, оставшимся без него в результате атаки.

Напомним, в ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз". На Полтавщине и Харьковщине обстрелы подверглись газодобывающим предприятиям. Погибли сотрудники и сотрудники ГСЧС.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Накануне российские войска атаковалипять инфраструктурных объектов группы "Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях.

Автор:
Светлана Манько