Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в нескольких регионах: какие последствия

13 мая днем российские войска снова атаковали инфраструктуру группы "Нафтогаз" сразу в нескольких регионах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, в Харьковской области вражеский дрон повредил газодобывающий объект.

Также под ударом оказалось предприятие в Житомирской области.

Как сообщил Корецкий, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз". На Полтавщине и Харьковщине обстрелы подверглись газодобывающим предприятиям. Погибли сотрудники и сотрудники ГСЧС.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

4 мая российские войска атаковалипять инфраструктурных объектов группы "Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях.