Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в нескольких регионах: какие последствия
13 мая днем российские войска снова атаковали инфраструктуру группы "Нафтогаз" сразу в нескольких регионах Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
По его словам, в Харьковской области вражеский дрон повредил газодобывающий объект.
Также под ударом оказалось предприятие в Житомирской области.
Как сообщил Корецкий, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз". На Полтавщине и Харьковщине обстрелы подверглись газодобывающим предприятиям. Погибли сотрудники и сотрудники ГСЧС.
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
4 мая российские войска атаковалипять инфраструктурных объектов группы "Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях.