У Закарпатській області відновили видобуток камʼяної солі після півторарічної перерви

Після півторарічної перерви компанія “Катіон Інвест” 7 листопада відновила видобуток камʼяної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області.

Як пише Delo.ua, про це співвласник ТОВ "Катіон Інвест" Валентин Кондратьєв повідомив виданню Nadra.info.

"Почали видобувати наш продукт – сіль технічну для промислового переробляння. Отримали позитивний сертифікат від Держпродспоживслужби. Наступного тижня чекаємо на лабораторію ДерждорНДІ для фіксування видобутку солі з шахти Тереблянського родовища, відбору зразків для аналізу і видачі сертифікату відповідності", –зазначив Кондратьєв.

Він додав, що компанія вже уклала договори з дорожніми службами Закарпатської, Львівської та Житомирської областей на постачання технічної солі.

Про видобувача камʼяної солі в Україні

Компанія "Катіон Інвест" отримала право на видобування камʼяної солі Тереблянського родовища в 2017 році.

В 2022 році приступила до будівництва соляної шахти, і вже в серпні 2023 році про початок "розробки родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", заявляв особисто президент України Володимир Зеленський.

В 2024 році в "Катіон Інвест" планували виробити близько 60 тис. тонн технічної солі, а в 2026-му – почати виробляти харчову сіль.

Але в березні 2024 року будівництво шахти і видобування солі зупинилося на тлі корпоративного конфлікту між акціонерами компанії. Директор висловлював побоювання, що один із власників "планує просто штучно зупинити діяльність підприємства, з метою доведення його до банкрутства".

У вересні стало відомо, що дві компанії подали позов до суду з вимогою відкрити справу про банкрутство ТОВ "Катіон Інвест".

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Катіон Інвест" контролюють Валентин Кондратьєв (50%, через АТ "ЗНВКІФ "Ехо") і Оксана Омельяненко (45%, через АТ "ЗНВКІФ "Юкон"), ще 5% – у власності Ігоря Герея. Директор компанії – Сергій Кондратьєв (син Валентина Кондратьєва).

Зауважимо, в Україні діяли кілька солевидобувних підприємств, проте нині ситуація критична: найбільший виробник "Артемсіль" у Соледарі зупинив роботу через бойові дії, Солотвинські шахти на Закарпатті не функціонують, а Дрогобицький солезавод працює у невеликих обсягах і зберігає радше історичну функцію. Єдиним підприємством, яке після 2022 року намагалося розгорнути видобуток, залишався "Катіон Інвест" на Тереблянському родовищі.

Наразі на Долинському родовищі, що на Івано-Франківщині, планують відновити видобуток солі після десятиліть занепаду.