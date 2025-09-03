Єдиного видобувача камʼяної солі в Україні банкрутять: як так сталося та хто за цим стоїть

Дві компанії подали позов до суду з вимогою відкрити справу про банкрутство ТОВ "Катіон Інвест" – першого надрокористувача в Україні, який під час повномасштабної війни з Росією заклав нову соляну шахту у Закарпатській області та розпочав видобуток і реалізацію солі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Nadra.info.

Єдиний видобувач камʼяної солі в Україні

Компанія "Катіон Інвест" отримала право на видобування камʼяної солі Тереблянського родовища в 2017 році.

В 2022 році приступила до будівництва соляної шахти, і вже в серпні 2023 році про початок "розробки родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", заявляв особисто президент України Володимир Зеленський.

В 2024 році в "Катіон Інвест" планували виробити близько 60 тис. тонн технічної солі, а в 2026-му – почати виробляти харчову сіль.

Але в березні 2024 року будівництво шахти і видобування солі зупинилося на тлі корпоративного конфлікту між акціонерами компанії. Директор висловлював побоювання, що один із власників "планує просто штучно зупинити діяльність підприємства, з метою доведення його до банкрутства".

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Катіон Інвест" контролюють Валентин Кондратьєв (50%, через АТ "ЗНВКІФ "Ехо") і Оксана Омельяненко (45%, через АТ "ЗНВКІФ "Юкон"), ще 5% – у власності Ігоря Герея. Директор компанії – Сергій Кондратьєв (син Валентина Кондратьєва).

Хто банкрутить?

Із заявою про банкрутство "Катіон Інвесту" у квітні цього року до суду звернулося ТОВ "Видавничий дім "Центр фінансової інформації" засновника групи "Фінекс" (Finex Group) Ігоря Когута. Розпорядником майна у справі кредитор просив призначити арбітражного керуючого Андрія Вегеру.

Борг у ТОВ "Катіон Інвест" виник перед постачальниками обладнання і Воєнізованою гірничорятувальною частиною ГУ ДСНС в Івано-Франківській області (ВГРЧ ГУ ДСНС) за послуги з аварійно-рятувального обслуговування:

ТОВ "ВП Промкомплект" – 3,6 млн грн;

ТОВ "ОСК-Технолоджі" – 1,9 млн грн;

ВГРЧ ГУ ДСНС – 0,8 млн грн.

Договори з усіма трьома були укладені ще в 2023 році, і по кожному з них є рішення суду про стягнення.

У 2024 році ТОВ "ВД "Центр фінансової інформації" уклало з двома первісними кредиторами (ТОВ "ВП Промкомплект" і ТОВ "ОСК-Технолоджі") договори поруки, і, погасивши зобовʼязання боржника перед кредиторами, саме стало кредитором для ТОВ "Катіон Інвест". Натомість із ВГРЧ ГУ ДСНС в 2025 році був укладений договір про відступлення права вимоги.

Також до Господарського суду Закарпатської області в останніх числах серпня було подано нову заяву про банкрутство ТОВ "Катіон Інвест". Цього разу надрокористувача намагається банкрутити ТОВ "Закарпатська видобувна компанія", яка належить співвласникам "Катіон Інвесту" Валентину Кондратьєву і Оксані Омельяненко. Розпорядником майна просять призначити арбітражного управляючого Дмитра Приходька.

Зі слів Кондратьєва, на банкрутство "Катіон Інвест" подав директор "Закарпатської видобувної компанії" Олександр Прозур, призначений наприкінці 2023 р. за ініціативи Омельяненка, і рішення про ініціювання процедури банкрутства ТОВ "Катіон Інвест" не обговорювалося і не ухвалювалося загальними зборами учасників компанії-кредитора.

Грошові вимоги кредитора у цій справі – 4,5 млн грн - це кошти, які "Катіон Інвест" начебто, на думку кредитора, не сплатив "Закарпатській видобувній компанії" за оренду двох екскаваторів і комбайна.

Сума боргу зросла до 10 млн

Загальна сума боргу "за поставлений та неоплачений товар (надані та неоплачені послуги)", з якими ВД "Центр фінансової інформації" звернувся до суду – близько 5,5 млн грн.

До згаданих 5,5 млн грн основного боргу, у ВД "Центр фінансової інформації" додали втрати від інфляції, 3% річних та неустойку (пеню), витрати на судовий збір і правничу допомогу на загальну суму понад 4,6 млн грн (з них неустойка – близько 4,3 млн грн).

Таким чином, звертаючись до суду щодо банкрутства ТОВ "Катіон Інвест", у ВД "Центр фінансової інформації" заявляли, що загальна сума боргу компанії-надрокористувача перевищує 10,16 млн грн.

Своє чергою, ТОВ "Катіон Інвест" визнало борги перед первісними кредиторами ТОВ "ВП Промкомплект" і ТОВ "ОСК-Технолоджі" в розмірі 5,5 млн грн – але не перед ТОВ "ВД "Центр фінансової інформації".

В компанії апелюють тим, що укладені "договори поруки" – удавані і фактично є уступкою прав вимоги, яка не могла бути здійснена без письмової згоди боржника.

З цікавого

26 березня 2025 року Верховний суд поставив крапку в спорі між власником 5% ТОВ "Катіон Інвест" Ігорем Гереєм і Валентином Кондратьєвим.

Герей доводив, що Кондратьєв начебто не до кінця розрахувався з ним за частку в компанії, продану в 2021 році, і просив повернути частину акцій ТОВ "Катіон Інвест" (а також публічно звинувачував партнера і його сина – директора компанії Сергія Кондратьєва – у доведенні підприємства до банкрутства). Суди всіх інстанцій у задоволенні позову Ігоря Герея відмовили.

Ігор Герей є не лише міноритарієм ТОВ "Катіон Інвест", але й директором іншої компанії-надрокористувача на Закарпатті – ТОВ "Сокирницький цеолітовий завод". Це товариство з 2023 року контролює згадуваний Ігор Когут, який придбав компанію у Герей Діани.

Не чужим Ігорю Когуту на ринку називають і проєкт з видобутку солі на Долинському родовищі в Івано-Франківській області, який реалізує ТОВ "Планета Комфорт" (власник цієї компанії Андрій Добросотськов є партнером Когута по ПАТ “ЗНВКІФ "Бізань".

Харківське ТОВ "Планета комфорт" виграло спецдозвіл на видобуток кам'яної солі ще у 2023 році.

Нагадаємо, в Україні діяли кілька солевидобувних підприємств, проте нині ситуація критична: найбільший виробник "Артемсіль" у Соледарі зупинив роботу через бойові дії, Солотвинські шахти на Закарпатті не функціонують, а Дрогобицький солезавод працює у невеликих обсягах і зберігає радше історичну функцію. Єдиним підприємством, яке після 2022 року намагалося розгорнути видобуток, залишався "Катіон Інвест" на Тереблянському родовищі.