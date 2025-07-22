В Україні відновлять видобуток солі на одному із найстаріших родовищ

Невдовзі на Долинському родовищі, що на Івано-Франківщині, відновлять видобуток солі після десятиліть занепаду.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Долинської територіальної громади Іван Дирів.

"Наше родовище солі є одним із найстаріших в Україні – тут видобували сіль ще з десятого століття. До середини 20 століття Долинський солевиварювальний комбінат був одним із найбільших підприємств міста", - зауважив він.

Пачка долинської солі 70-х років минулого століття

Дирів розповів, що нарешті, після десятиліть занепаду, є надія на повернення колишньої слави Долинській солі.

Як повідомляє міський голова, зараз відбуваються роботи над відновленням солевидобутку, зокрема розробка проєкту Долинського родовища й оцінка впливу на довкілля.

До розробки проєктного рішення для майбутнього солевиварювального заводу залучені фахівці Державного науково-дослідного і проектного інституту основної хімії "НІОХІМ". Дирів переконує, що їхній досвід та знання стануть запорукою створення сучасного, ефективного та екологічно безпечного виробництва.

Міський голова нагадав, що спецдозвіл на видобуток кам'яної солі (галіту) ще у 2023 році виграло харківське ТОВ "Планета комфорт".

"Керівник цієї компанії взявся за справу з неабиякою серйозністю та скрупульозністю, що вселяє оптимізм щодо майбутнього Долинської солі. Його бачення та відданість проєкту є ключовими факторами у цьому відродженні", - наголосив Дирів.

Він додав, що відновлення видобутку солі в Долині – це не просто економічний проєкт та символ відродження, а також шанс для регіону знову зайняти своє гідне місце на мапі соледобувної промисловості України.

Ситуація з сіллю в Україні

У квітні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ на Донеччині зупинилося найбільше у Європі підприємство з солевидобутку – "Артемсіль". Воно розташоване в Соледарі, який наразі окупований російськими військами.

У звʼязку з цим Україна перетворилася з експортера солі на імпортера. Як писало "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держстату, в 2021 році частка солі в імпорті країни була лише 0,02%: 142,8 тис. тонн на 12,9 млн доларів. При цьому на експорт українські підприємства поставили 710 тис. тонн солі на 28,3 млн доларів.

Наступного року частка солі в імпорті зросла до 0,15%. На зовнішніх ринках Україна закупила 438,1 тис. тонн солі на 92,1 млн доларів. Своєю чергою експорт упав у натуральному вираженні вп'ятеро – до 142 тис. тонн, а виторг – ще більше, до 3,8 млн доларів.

У серпні 2022-го голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що на території Буштинської громади області розпочалися роботи з налагоджування видобутку солі. Тоді він зазначав, що перші партії солі високої якості Закарпаття отримає через шість місяців. Як передбачалося, спочатку будуть добувати технічну сіль, а після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.