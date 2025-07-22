В Украине возобновят добычу соли на одном из старейших месторождений

Вскоре на Долинском месторождении Ивано-Франковской области возобновят добычу соли после десятилетий упадка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Долинского территориального общества Иван Дыров.

"Наше месторождение соли является одним из старейших в Украине - здесь добывали соль еще с десятого века. До середины 20 века Долинский солевыварочный комбинат был одним из крупнейших предприятий города", - отметил он.

Пачка долинской соли 70-х годов прошлого столетия

Дыров рассказал, что, наконец, после десятилетий упадка, есть надежда на возвращение былой славы Долинской соли.

Как сообщает городской голова, сейчас проходят работы по восстановлению соледобычи, в частности разработка проекта Долинского месторождения и оценка влияния на окружающую среду.

К разработке проектного решения для будущего солевыварочного завода привлечены специалисты Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии "НИОХИМ". Дыров убеждает, что их опыт и знания станут залогом создания современного, эффективного и экологически безопасного производства.

Городской голова напомнил, что спецразрешение на добычу каменной соли (галита) еще в 2023 году выиграло харьковское ООО "Планета комфорт".

"Руководитель этой компании взялся за дело с большой серьезностью и скрупулезностью, что внушает оптимизм относительно будущего Долинской соли. Его видение и преданность проекта являются ключевыми факторами в этом возрождении", - подчеркнул Дыров.

Он добавил, что возобновление добычи соли в Долине – это не просто экономический проект и символ возрождения, а также шанс для региона снова занять достойное место на карте соледобывающей промышленности Украины.

Ситуация с солью в Украине

В апреле 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области остановилось крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче – "Артемсоль". Оно расположено в Соледаре, оккупированном российскими войсками.

В этой связи Украина превратилась из экспортера соли в импортера. Как писало "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госстата, в 2021 году доля соли в импорте страны была всего 0,02%: 142,8 тыс. тонн на 12,9 млн. долларов. При этом на экспорт украинские предприятия поставили 710 тысяч. тонн соли на 28,3 млн. долларов.

В следующем году доля соли в импорте выросла до 0,15%. На внешних рынках Украина закупила 438,1 тыс. тонн соли на 92,1 млн. долларов. В свою очередь экспорт упал в натуральном выражении в пять раз – до 142 тыс. рублей. тонн, а выручка – еще больше, до 3,8 млн долларов.

В августе 2022-го глава Закарпатской ОВА Виктор Никита заявил, что на территории Буштинской общины области начались работы по налаживанию добычи соли. Тогда он отмечал, что первые партии соли высокого качества Закарпатья получит через шесть месяцев. Как предполагалось, сначала будут добывать техническую соль, а после планового развития инфраструктуры предприятие начнет снабжение столовой солью для населения.