Единственного добытчика каменной соли в Украине банкротят: как так произошло и кто за этим стоит

Две компании подали иск в суд с требованием открыть дело о банкротстве ООО "Катион Инвест" — первого недропользователя в Украине, который во время полномасштабной войны с Россией заложил новую соляную шахту в Закарпатской области и начал добычу и реализацию соли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Nadra.info.

Единственный добытчик каменной соли в Украине

Компания ООО "Катион Инвест" получила право на добычу каменной соли Тереблянского месторождения в 2017 году.

В 2022 году приступила к строительству соляной шахты и уже в августе 2023 года о начале разработки месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью, заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский.

В 2024 году в "Катион Инвест" планировали произвести около 60 тыс. тонн технической соли, а в 2026-м - начать производить пищевую соль.

Но в марте 2024 года строительство шахты и добыча соли остановилось на фоне корпоративного конфликта между акционерами компании, директор высказывал опасения, что один из собственников "планирует просто искусственно остановить деятельность предприятия с целью доведения его до банкротства".

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Катион Инвест" контролируют Валентин Кондратьев (50%, через АО "ЗНИКИФ "Эхо") и Оксана Омельяненко (45%, через АО "ЗНИКИФ "Юкон"), еще 5% - в собственности Игоря Герея. Директор компании – Сергей Кондратьев (сын Валентина Кондратьева).

Кто банкротит?

С заявлением о банкротстве "Катион Инвест" в апреле этого года в суд обратилась компания ООО "Издательский дом "Центр финансовой информации" основателя группы "ФИНЭКС" (FINEX Group) Игоря Когута . Распорядителем имущества по делу кредитор просил назначить арбитражного управляющего Андрея Вегеру .

Долг в ООО "Катион Инвест" возник перед поставщиками оборудования и Военизированной горноспасательной частью ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области (ВГРЧ ГУ ГСЧС) за услуги по аварийно-спасательному обслуживанию:

ООО "ОП Промкомплект" - 3,6 млн грн;

ООО "ОСК-Технолоджи" - 1,9 млн грн;

ВГРЧ ГУ ГСЧС – 0,8 млн грн.

Договоры со всеми тремя были заключены еще в 2023 году, и по каждому из них есть решение суда о взыскании.

В 2024 году ООО "ИД "Центр финансовой информации" заключило с двумя первоначальными кредиторами (ООО "ОП Промкомплект" и ООО "ОСК-Технолоджи") договоры поручительства, и, погасив обязательства должника перед кредиторами, именно стало кредитором для ООО "Катион Инвест". В то же время с ВГРЧ ГУ ГСЧС в 2025 году был заключен договор об уступке права требования.

Также в Хозяйственный суд Закарпатской области в последних числах августа было подано новое заявление о банкротстве ООО "Катион Инвест". В этот раз недропользователя пытается банкротить ООО "Закарпатская добывающая компания", принадлежащее совладельцам "Катион Инвеста" Валентину Кондратьеву и Оксане Омельяненко. Распорядителем имущества просят назначить арбитражного управляющего Дмитрия Приходько.

По словам г-на Кондратьева, на банкротство "Катион Инвест" подал директор "Закарпатской добывающей компании" Александр Прозур , назначенный в конце 2023 г. по инициативе Омельяненко, и решение об инициировании процедуры банкротства ООО "Катион Инвест" не обсуждалось и не принималось общим собранием участников компании-кредитора.

Денежные требования кредитора по этому делу – 4,5 млн грн - это средства, которые "Катион Инвест" якобы, по мнению кредитора, не оплатил "Закарпатской добывающей компании" за аренду двух экскаваторов и комбайна.

Сумма долга выросла до 10 млн

Общая сумма долга "за поставленный и неоплаченный товар (оказанные и неоплаченные услуги)", с которыми ИД "Центр финансовой информации" обратился в суд - близко 5,5 млн грн.

К упомянутым 5,5 млн грн основного долга в ИД "Центр финансовой информации" добавили потери от инфляции, 3% годовых и неустойку (пеню), расходы на судебный сбор и юридическую помощь на общую сумму свыше 4,6 млн грн (из них неустойка - около 4,3 млн грн).

Таким образом, обращаясь в суд по банкротству ООО "Катион Инвест", в ИД "Центр финансовой информации" заявляли, что общая сумма долга компании-недропользователя превышает 10,16 млн грн.

В свою очередь, ООО "Катион Инвест" признало долги перед первоначальными кредиторами ООО "ОП Промкомплект" и ООО "ОСК-Технолоджи" в размере 5,5 млн грн - но не перед ООО "ИД "Центр финансовой информации".

В компании апеллируют тем, что заключенные "договоры поручительства" - притворные, и фактически являются уступкой прав требования, которое не могло быть осуществлено без письменного согласия должника.

Из интересного

26 марта 2025 года Верховный Суд поставил точку в споре между владельцем 5% ООО "Катион Инвест" Игорем Гереем и Валентином Кондратьевым.

Герей доказывал, что Кондратьев вроде бы не до конца рассчитался с ним за долю в компании, проданную в 2021 году, и просил вернуть часть акций ООО "Катион Инвест" (а также публично обвинял партнера и его сына – директора компании Сергея Кондратьева – в доведении предприятия до банкротства). Суды всех инстанций в удовлетворении Игоря Герея отказали.

Игорь Герей является не только миноритарием ООО "Катион Инвест", но и директором другой компании-недропользователя в Закарпатье - ООО "Сокирницкий цеолитовый завод". Это общество с 2023 года контролирует упоминавшийся Игорь Когут, купивший компанию у Герей Дианы.

Не чужим Игорю Когуту на рынке называют и проект по добыче соли на Долинском месторождении в Ивано-Франковской области, который реализует ООО "Планета Комфорт" (владелец этой компании Андрей Добросотсков является партнером Когута по ПАО "ЗНИКИФ "Бизань").

Харьковское ООО "Планета комфорт" выиграло спецразрешение на добычу каменной соли еще в 2023 году.

Напомним, в Украине действовали несколько соледобывающих предприятий, однако сейчас ситуация критическая: крупнейший производитель "Артемсоль" в Соледаре остановил работу из-за боевых действий, Солотвинские шахты в Закарпатье не функционируют, а Дрогобычский солезавод работает в небольших объемах и сохраняет скорее историческую функцию. Единственным предприятием, которое после 2022 года пыталось развернуть добычу, оставался "Катион Инвест" на Тереблянском месторождении.