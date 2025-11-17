В Закарпатской области возобновили добычу каменной соли после полуторагодичного перерыва

После полуторагодичного перерыва компания "Катион Инвест" 7 ноября возобновила добычу каменной соли на Тереблянском месторождении в Закарпатской области.

Как пишет Delo.ua, об этом совладелец ООО "Катион Инвест" Валентин Кондратьев сообщил изданию Nadra.info.

"Начали добывать наш продукт - соль техническую для промышленной переработки. Получили положительный сертификат от Госпродпотребслужбы. На следующей неделе ждем лабораторию ГосдорНИИ для фиксирования добычи соли из шахты Тереблянского месторождения, отбора образцов для анализа и выдачи сертификата соответствия".

Он добавил, что компания уже заключила договоры с дорожными службами Закарпатской, Львовской и Житомирской областей на поставку технической соли.

О добытчике каменной соли в Украине

Компания "Катион Инвест" получила право на добычу каменной соли Тереблянского месторождения в 2017 году.

В 2022 году приступила к строительству соляной шахты, и уже в августе 2023 года о начале "разработки месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью", заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский.

В 2024 году в "Катион Инвест" планировали произвести около 60 тыс. тонн технической соли, а в 2026-м – начать производить пищевую соль.

Но в марте 2024 г. строительство шахты и добыча соли остановилось на фоне корпоративного конфликта между акционерами компании. Директор выражал опасения, что один из собственников "планирует просто искусственно остановить деятельность предприятия с целью доведения его до банкротства".

В сентябре стало известно, что две компании подали иск в суд с требованием открыть дело о банкротстве ООО "Катион Инвест".

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Катион Инвест" контролируют Валентин Кондратьев (50%, через АО "ЗНИКИФ "Эхо") и Оксана Омельяненко (45%, через АО "ЗНИКИФ "Юкон"), еще 5% - в собственности Игоря Герея. Директор компании – Сергей Кондратьев (сын Валентина Кондратьева).

Заметим, в Украине действовали несколько соледобывающих предприятий, однако сейчас ситуация критическая: крупнейший производитель "Артемсоль" в Соледаре остановил работу из-за боевых действий, Солотвинские шахты в Закарпатье не функционируют, а Дрогобычский солезавод работает в небольших объемах и сохраняет скорее историческую функцию. Единственным предприятием, которое после 2022 года пыталось развернуть добычу, оставался "Катион Инвест" на Тереблянском месторождении.

Сейчас на Долинском месторождении Ивано-Франковской области планируют восстановить добычу соли после десятилетий упадка.