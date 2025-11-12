Участок гранита вблизи Белой Церкви получил нового владельца: что известно

ООО "Каменное созвездие" Игоря Курцева отчуждило в пользу ООО "ГК Корзина" Анатолия Якубы 20-летнее сквозное спецразрешение № 5656 на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей гранита на участке "Корзина 2" в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

Отмечается, что соответствующие изменения недропользователя согласованы приказом главы Госгеонедра Олега Гоцинца № 398 от 5 ноября.

Участок "Корзина 2" имеет площадь 39,49 га и находится недалеко от города Белая Церковь, рядом с гранитным карьером, который разрабатывает ОДО "Белоцерковский карьер".

ООО "Каменное созвездие" купило спецразрешение по повторному аукциона Госгеонадр в апреле 2024 года 1 725 000 грн .

По данным YouControl, ООО "Каменное созвездие" в Житомирской области контролирует Игорь Курцев. Кроме отчужденного, компания владеет спецразрешением № 4620 на добычу серого и розового гранитов месторождения Симоновское Житомирской области.

Кто получил спецразрешение

Основан в июне 2025 года ООО "ГК Корзина" в Киеве контролирует Анатолий Якуба, который в 2020-2023 годах был совладельцем ООО "Полонский гранитный карьер"). ОДО "Белоцерковский карьер" в Киевской области принадлежит Андрею Марченко и партнерам.

Издание отмечает, что отчуждение специальных разрешений (купля-продажа на вторичном рынке или внесение в уставный капитал) разрешено Кодексом Украины о недрах с 28 марта 2023 года. С тех пор изменили пользователей десятки участков недр, но ни Госгеонадра, ни ГНПП "Геоинформ Украины" не собирают и не раскрывают данные о ценах отчужденных спецразрешений.

Напомним, компания "МР Инвест", которую на 75,5% контролирует Ринат Ахметов через "Юмджи Инвест", одержала победу на аукционе на добычу глины. Предметом торгов было специальное разрешение на пользование недрами Ирлявского участка в Закарпатье.