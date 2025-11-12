Ділянка граніту поблизу Білої Церкви отримала нового власника: що відомо

ТОВ "Камʼяне сузірʼя" Ігоря Курцева відчужило на користь ТОВ "ГК Кошик" Анатолія Якуби 20-річний наскрізний спецдозвіл № 5656 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням граніту на ділянці "Кошик 2" в Київській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Зазначається, що відповідні зміни надрокористувача погоджені наказом голови Держгеонадр Олега Гоцинця № 398 від 5 листопада.

Ділянка "Кошик 2" має площу 39,49 га і знаходиться неподалік міста Біла Церква, поруч із гранітним карʼєром, який розробляє ТДВ "Білоцерківський карʼєр".

ТОВ "Камʼяне сузірʼя" купило спецдозвіл з повторного аукціону Держгеонадр в квітні 2024 року за 1 725 000 грн.

За даними YouControl, ТОВ "Камʼяне сузірʼя" у Житомирській області контролює Ігор Курцев. Крім відчуженого, компанія володіє спецдозволом № 4620 на видобування сірого і рожевого гранітів родовища Симонівське на Житомирщині.

Хто отримав спецдозвіл

Засноване в червні 2025 року ТОВ "ГК Кошик" у Києві контролює Анатолій Якуба, який в 2020-2023 роках був співвласником ТОВ "Полонський гранітний карʼєр"). ТДВ "Білоцерківський карʼєр" у Київській області належить Андрію Марченку і партнерам.

Видання зауважує, що відчуження спеціальних дозволів (купівля-продаж на вторинному ринку чи внесення до статутного капіталу) дозволено Кодексом України про надра з 28 березня 2023 року. Відтоді змінили користувачів десятки ділянок надр, але ані Держгеонадра, ані ДНВП "Геоінформ України" не збирають і не розкривають дані про ціни відчужених спецдозволів.

