У Києві збільшать кількість рейсів кільцевої електрички Kyiv City Express, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами столиці. З 18 до 20 листопада курсуватимуть 16 додаткових поїздів - по вісім у ранкові та вечірні години пік.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутами Почайна - Дарниця - Видубичі та Видубичі - Дарниця - Почайна з усіма проміжними зупинками.

Перші вісім додаткових рейсів запустять уже ввечері 17 листопада. Зокрема:

Д10 Почайна - Дарниця - Видубичі вирушить зі станції Почайна о 16:59;

Д09 Видубичі - Почайна - Дарниця відправиться зі станції Видубичі о 17:00.

Як курсуватиме Kyiv City Express

Упродовж 18–20 листопада, крім 96 основних рейсів повним кільцем, Kyiv City Express виконуватиме ще 16 додаткових поїздок щодня.

Додаткові рейси розподілять між ранковими та вечірніми годинами пік: по вісім у кожному напрямку.

Кільцева електричка може стати альтернативою метро для пасажирів, яким потрібно дістатися до станцій "Почайна" синьої гілки або "Видубичі" зеленої гілки метро.

Детальний розклад додаткових поїздів Kyiv City Express оприлюднить окремо. Він також буде доступний на офіційному сайті перевізника.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві перекрили рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсує зі змінами. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену внаслідок нічного російського обстрілу тимчасово призупинено рух поїздів зеленою лінією метро на ділянці між станціями “Осокорки” та “Червоний хутір”.