Канада увеличивает финансирование энергетического сектора Украины до более чем 40 млн евро помощи

Канада выделила еще 33,4 млн. евро (50 млн. канадских долларов) в поддержку энергетического сектора Украины. Таким образом, общий вклад страны в Фонд поддержки энергетики Украины вырос до 40,1 млн. евро (60 млн. канадских долларов).

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Об этом сообщает Министерство энергетики.

Также Канада задекларировала будущий взнос в размере 6,7 млн. евро (10 млн. канадских долларов).

Благодаря вкладам Канады, Фонд будет финансировать закупку критически важного энергетического оборудования для восстановления объектов энергетики после российских атак и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины.

Кроме того, часть средств будет направлена на обеспечение энергоснабжения больниц и других здравоохранительных учреждений с помощью развития солнечной генерации.

Международная поддержка энергосектора Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Канаду за постоянную помощь, оказываемую с первых дней полномасштабного вторжения.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли отметила, что Россия продолжает атаки на инфраструктуру Украины, пытаясь покинуть миллионы людей без света, воды и тепла. Именно поэтому Канада усиливает сотрудничество с Секретариатом Энергетического Сообщества, чтобы помочь Украине восстановить критически важные объекты.

Министр международного развития Канады Ахмед Хусейн подчеркнул, что данное решение является мощным сигналом международной солидарности. По его словам, финансовая поддержка позволит укрепить запасы украинских энергетических компаний и обеспечить устойчивость работы отрасли.

Фонд поддержки энергетики Украины продолжает играть ключевую роль в восстановлении и защите энергетической инфраструктуры, что особенно важно в преддверии новых вызовов в условиях войны.

Добавим, что Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 900 млн евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.