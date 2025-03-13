США отменили соглашение на $75 млн о поддержке энергетики Украины

Секретариат Энергетического сообщества получил официальное сообщение от Агентства США по международному развитию ( USAID ) о расторжении грантового соглашения с Украинским фондом энергетической поддержки на сумму $75 млн.

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Об этом сообщает Энергосообщество.

Отмечается, что 12 марта секретариат организации подтвердил, что к ним поступило сообщение от USAID о расторжении соглашения о поддержке украинской энергетики стоимостью $75 млн и заявил, что ожидает дополнительных разъяснений.

Как сообщается, отмена этого соглашения приведет к уменьшению доступных средств для обеспечения энергетического сектора Украины необходимым оборудованием.

Заметим, что после шести недель ревизии администрация Белого дома официально отменила 83% программ USAID .

Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.

Среди доноров Фонда – государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

Средства Фонда используются для ремонта поврежденных энергообъектов, установки новых мощностей и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии в условиях военного положения.

Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 900 млн евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.