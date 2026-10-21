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РФ вдвое усилила атаки на "Нафтогаз": более 400 ударов с начала года
Российские войска утром 21 октября снова атаковали газодобывающую инфраструктуру Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. С начала 2026 года по объектам компании нанесли уже более 400 ударов – вдвое больше, чем за весь прошлый год.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко.
По его словам, вражеский беспилотник попал в одну из установок на производственной площадке.
Из-за ситуации безопасности компания пока не может оценить масштабы повреждений и последствия атаки.
"Россияне продолжают системно атаковать нефтегазовую инфраструктуру. С начала года враг более 400 раз наносил удары по объектам Группы Нафтогаз, что вдвое больше, чем в прошлом году", - отметил Федоренко.
Под ударами в течение года оказывались объекты добычи, переработки и транспортировки газа и другая инфраструктура Группы.
Напомним, 15 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Полтавской области. Тогда в результате удара было повреждено технологическое оборудование, возник пожар, а работу объекта приостановили.