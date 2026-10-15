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Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза": работа остановлена

атака
Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру в Полтавской области / Нафтогаз

15 октября российские войска атаковали газодобывающую инфраструктуру группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Работа объекта приостановлена.

Как пишет Dilo, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

По его словам, в результате удара дрона повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Его работа приостановлена.

Федоренко рассказал, что сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал.

В настоящее время на месте идет оценка последствий и масштабов разрушений.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

12 октября российская армия атаковала газодобывающую инфраструктуру группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате удара реактивного дрона возник пожар.

22 сентября Россия уничтожила нефтегазовый объект в Полтавской области, и восстановить его невозможно. Ночью российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по объекту нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области.

Автор:
Светлана Манько

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