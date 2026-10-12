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Россия атаковала газодобывающий объект "Нефтегаза" на Харьковщине
Ночью Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы "Нефтегаз" в Харьковской области. В результате удара реактивного дрона возник пожар.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу компании.
При обстреле работники предприятия находились в укрытии, никто не пострадал.
"Из-за атаки было повреждено критическое оборудование. Наши работники делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия попадания и не допустить рисков для стабильной работы энергосистемы", - отметил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
Специалисты Группы работают над ликвидацией аварийной ситуации и устранением повреждений на объекте.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия уничтожила нефтегазовый объект в Полтавской области, и восстановить его невозможно. Ночью российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по объекту нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области.